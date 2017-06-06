Российские авиакомпании зафиксировали убытки в 10 млрд рублей за 2016 год

Российские авиакомпании отчитались об убытках за 2016 год. По их оценкам, они потеряли 10 млрд рублей. Причина в том, что мало пассажиров — россияне все чаще отказываются от отдыха за границей, а расходы авиакомпаний растут. На следующий год перспективы еще туманнее.
Убытки российских авиакомпаний выросли в прошлом году на 18% и достигли 10 млрд рублей. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Президент Ассоциации Владимир Тасун уточнил: прибыль, которую компании получили на международных рейсах с учетом того, что пассажиров там стало меньше, не смогла покрыть слишком больших убытков от внутренних рейсов.
В Ассоциации говорят, что поддержать отрасль смог пониженный НДС на внутренние аивиаперевозки. Его ввели в 2015 году. Вместо обычных 18% ставка стала 10%. Но эта мера, по действующим документам, продлится только до конца 2017 года. Притом что на пассажирские железнодорожные перевозки установили нулевой НДС и сразу до 2030 года.
В Минтрансе поддерживают введение нулевого НДС и для внутренних авиарейсов, но за исключением московских. А это, как уточняет «Коммерсант», затронет лишь 25% рынка.
Президент Ассоциации Владимир Тасун уточнил: прибыль, которую компании получили на международных рейсах с учетом того, что пассажиров там стало меньше, не смогла покрыть слишком больших убытков от внутренних рейсов.
В Ассоциации говорят, что поддержать отрасль смог пониженный НДС на внутренние аивиаперевозки. Его ввели в 2015 году. Вместо обычных 18% ставка стала 10%. Но эта мера, по действующим документам, продлится только до конца 2017 года. Притом что на пассажирские железнодорожные перевозки установили нулевой НДС и сразу до 2030 года.
В Минтрансе поддерживают введение нулевого НДС и для внутренних авиарейсов, но за исключением московских. А это, как уточняет «Коммерсант», затронет лишь 25% рынка.
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