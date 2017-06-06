British Airways назвала причину масштабного сбоя

В авиакомпании British Airways сегодня назвали причину крупного компьютерного сбоя,
из-за которого тысячи человек в конце мая застряли в аэропортах Хитроу и Гатвик.
Причиной поломки оказалась не техника, как считалось ранее, а человеческий фактор: инженер по ошибке отключил бесперебойное питание одного из основных серверов авиакомпании, а затем неправильно подключил его обратно.
Сбой в системе стоил British Airways около 130 миллионов долларов — это расходы на компенсации пассажирам, отпуск которых был испорчен по вине перевозчика.
Глава авиахолдинга заявил, что внутреннее расследование продолжается и авиакомпания извлечет урок из ошибки.
Сбой в системе стоил British Airways около 130 миллионов долларов — это расходы на компенсации пассажирам, отпуск которых был испорчен по вине перевозчика.
Глава авиахолдинга заявил, что внутреннее расследование продолжается и авиакомпания извлечет урок из ошибки.
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