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  • 06.06, 11:24
    British Airways назвала причину масштабного сбоя. авиакомпании, авиация, Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    British Airways назвала причину масштабного сбоя

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    British Airways назвала причину масштабного сбоя

    British Airways назвала причину масштабного сбоя

      В авиакомпании British Airways сегодня назвали причину крупного компьютерного сбоя, из-за которого тысячи человек в конце мая застряли в аэропортах Хитроу и Гатвик.

      Причиной поломки оказалась не техника, как считалось ранее, а человеческий фактор: инженер по ошибке отключил бесперебойное питание одного из основных серверов авиакомпании, а затем неправильно подключил его обратно.

      Сбой в системе стоил British Airways около 130 миллионов долларов — это расходы на компенсации пассажирам, отпуск которых был испорчен по вине перевозчика.

      Глава авиахолдинга заявил, что внутреннее расследование продолжается и авиакомпания извлечет урок из ошибки.

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