Медики рассказали о состоянии выжившего после обстрела ВСУ мальчика

Власти ДНР сообщили о массированном обстреле поселка Крутая Балка. Ранены шесть мирных жителей. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после трагедии в донецком микрорайоне. Там после артиллерийской атаки погибла женщина и тяжело ранен ее девятилетний сын.
За жизнь девятилетнего Владислава продолжают бороться врачи. Тело ребенка изрешетило осколками. Медики говорят: чудо, что скорая довезла его в больницу живым.
Валерий Ковалёв, заведующий хирургическим отделением Донецкой областной детской больницы: «Проникающие ранения брюшной полости, осколочные ранения печени (правой доли) и кишечника, а также осколочные ранения правой кисти и правого бедра».
Мама мальчика во время взрыва погибла. Трагедия произошла в поселке Трудовое, он находится в пригороде Донецка. От этого места до украинских позиций примерно полкилометра.
Женщина с ребенком возвращалась из гостей по одной из улиц. Начался обстрел, времени на то, чтобы укрыться в безопасном месте, не было. Почти сразу неподалеку от людей разорвалась мина.
Это место открытое и хорошо просматривается с позиций ВСУ. В относительной безопасности здесь можно находиться лишь в компании сотрудников ОБСЕ. Они регулярно фиксируют подобные трагические случаи. На вопрос, кому принадлежал убивший женщину и тяжело ранивший ребенка боеприпас, представители международной миссии отвечают уклончиво. По их мнению, нужно еще более тщательно изучить место происшествия.
Тревожной ситуация остается во многих городах и поселках Донбасса. Последний раз о полном прекращении огня стороны вроде бы и договорились в канун Дня защиты детей. Но в последние дни вновь рвутся мины и снаряды.
Валерий Ковалёв, заведующий хирургическим отделением Донецкой областной детской больницы: «Проникающие ранения брюшной полости, осколочные ранения печени (правой доли) и кишечника, а также осколочные ранения правой кисти и правого бедра».
Мама мальчика во время взрыва погибла. Трагедия произошла в поселке Трудовое, он находится в пригороде Донецка. От этого места до украинских позиций примерно полкилометра.
Женщина с ребенком возвращалась из гостей по одной из улиц. Начался обстрел, времени на то, чтобы укрыться в безопасном месте, не было. Почти сразу неподалеку от людей разорвалась мина.
Это место открытое и хорошо просматривается с позиций ВСУ. В относительной безопасности здесь можно находиться лишь в компании сотрудников ОБСЕ. Они регулярно фиксируют подобные трагические случаи. На вопрос, кому принадлежал убивший женщину и тяжело ранивший ребенка боеприпас, представители международной миссии отвечают уклончиво. По их мнению, нужно еще более тщательно изучить место происшествия.
Тревожной ситуация остается во многих городах и поселках Донбасса. Последний раз о полном прекращении огня стороны вроде бы и договорились в канун Дня защиты детей. Но в последние дни вновь рвутся мины и снаряды.
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