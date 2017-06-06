Литовские пограничники скептически восприняли строительство стены на границе с РФ

С лопатой в поход против РФ отправился министр внутренних дел Литвы и лично вкопал первый столб в забор на границе. По мнению политика, ограждение спасет прибалтийскую республику от нелегальных мигрантов, контрабандистов и российских шпионов. Но он ничего не сказал о том, во сколько обойдется гражданам строительство и почему даже пограничники с юмором относятся к этой инициативе.
Мир охвачен заборостроительной лихорадкой. США отгораживаются от мексиканцев, Венгрия — от мигрантов, Украина уже три года возводит «великий плетень» на восточном направлении. Литва тоже решила не отставать от модного тренда. Границу с Калининградской областью укрепит двухметровая стальная ограда.
В этом году литовцы собираются построить 45 километров забора от Немана до Виштынецкого озера, на что выделено полтора миллиона евро. Второй этап — еще 100 километров стены с видеонаблюдением, тепловизорами и сигнализацией. Деньги — до 100 миллионов — Литва надеется выпросить у Евросоюза. Дескать, на общее благо работаем, отгораживаемся от агрессивной России.
Эймутис Мисюнас, министр внутренних дел Литвы: «Это превентивная мера против незаконной миграции, контрабанды сигарет и алкоголя. Мы также знаем случай, когда, по словам эстонских военных, русские выкрали три года назад эстонского офицера. Вот мы и решили построить забор. Безопасность литовской границы, границы Евросоюза и России — наш приоритет».
При этом литовские власти заранее просят не сравнивать их сооружение с Великой Китайской стеной и признают, что в случае реальных боевых действий никакие кордоны никого не остановят и никого не спасут. Разумеется, войны на этом направлении быть не может, как бы ни запугивали своих сограждан прибалтийские политики. Так зачем же забор? Вероятно, он важен как символ полной самоизоляции от России. Ведь даже литовские пограничники признают, что больших контрабандных потоков там сейчас нет.
Ренатас Позела, начальник государственной пограничной службы Литвы: «7–8 лет назад эта полоса была почти „военной зоной“. Конечно, контрабандистов здесь гораздо меньше, чем на белорусской границе, но мы должны думать на перспективу».
Ударит это в первую очередь по жителям приграничных литовских поселков, которые промышляли мелким челночным бизнесом, закупая в России бензин и прочие дешевые вещи. Но может получиться так, что лекарство окажется страшнее болезни. Строительство мегазабора способно проделать в республиканском бюджете реальную дыру.
В Калининграде, кстати, ситуацию восприняли с юмором, даже обещали «подкинуть» кирпичей, если со стройматериалами будет туго. В России все же надеются, что инициативы верховных властей стран Балтии не помешают простым людям «дружить домами», по-соседски.
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: «Нам, честно говоря, не хотелось, чтобы это строительство становилось каким-то символом разделения, дополнительных барьеров в наших взаимоотношениях. Потому что Калининградская область всегда стремилась и развивала добрососедские отношения вне зависимости от того, какой градус политический в отношениях на высоком уровне».
Свои противороссийские заборы строят и Латвия с Эстонией. Таллин хочет поставить 90-километровую ограду высотой в 2,5 метра. Рига наметила планку повыше — 2,7 метра, длина — 92 километра. Начальная стоимость — 17 миллионов евро.
В этом году литовцы собираются построить 45 километров забора от Немана до Виштынецкого озера, на что выделено полтора миллиона евро. Второй этап — еще 100 километров стены с видеонаблюдением, тепловизорами и сигнализацией. Деньги — до 100 миллионов — Литва надеется выпросить у Евросоюза. Дескать, на общее благо работаем, отгораживаемся от агрессивной России.
Эймутис Мисюнас, министр внутренних дел Литвы: «Это превентивная мера против незаконной миграции, контрабанды сигарет и алкоголя. Мы также знаем случай, когда, по словам эстонских военных, русские выкрали три года назад эстонского офицера. Вот мы и решили построить забор. Безопасность литовской границы, границы Евросоюза и России — наш приоритет».
При этом литовские власти заранее просят не сравнивать их сооружение с Великой Китайской стеной и признают, что в случае реальных боевых действий никакие кордоны никого не остановят и никого не спасут. Разумеется, войны на этом направлении быть не может, как бы ни запугивали своих сограждан прибалтийские политики. Так зачем же забор? Вероятно, он важен как символ полной самоизоляции от России. Ведь даже литовские пограничники признают, что больших контрабандных потоков там сейчас нет.
Ренатас Позела, начальник государственной пограничной службы Литвы: «7–8 лет назад эта полоса была почти „военной зоной“. Конечно, контрабандистов здесь гораздо меньше, чем на белорусской границе, но мы должны думать на перспективу».
Ударит это в первую очередь по жителям приграничных литовских поселков, которые промышляли мелким челночным бизнесом, закупая в России бензин и прочие дешевые вещи. Но может получиться так, что лекарство окажется страшнее болезни. Строительство мегазабора способно проделать в республиканском бюджете реальную дыру.
В Калининграде, кстати, ситуацию восприняли с юмором, даже обещали «подкинуть» кирпичей, если со стройматериалами будет туго. В России все же надеются, что инициативы верховных властей стран Балтии не помешают простым людям «дружить домами», по-соседски.
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: «Нам, честно говоря, не хотелось, чтобы это строительство становилось каким-то символом разделения, дополнительных барьеров в наших взаимоотношениях. Потому что Калининградская область всегда стремилась и развивала добрососедские отношения вне зависимости от того, какой градус политический в отношениях на высоком уровне».
Свои противороссийские заборы строят и Латвия с Эстонией. Таллин хочет поставить 90-километровую ограду высотой в 2,5 метра. Рига наметила планку повыше — 2,7 метра, длина — 92 километра. Начальная стоимость — 17 миллионов евро.
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