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  • 06.06, 09:54
    Боб Дилан прислал в Стокгольм запись нобелевской лекции. Нобелевская премия, знаменитости, литература, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Боб Дилан прислал в Стокгольм запись нобелевской лекции

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    Боб Дилан прислал в Стокгольм запись нобелевской лекции

    Боб Дилан прислал в Стокгольм запись нобелевской лекции

    Боб Дилан прислал в Стокгольм запись нобелевской лекции

      Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан прислал в Стокгольм запись своей лекции — за считаные дни до дедлайна.

      Ранее в Шведской академии пригрозили, что Дилан останется без премиальных — это примерно 900 тысяч долларов, если до 10 июня не выступит с обязательной речью. Музыканту и так сделали послабление: разрешили не читать лекцию лично, а прислать аудиозапись.

      В выступлении, опубликованном на сайте академии, Дилан задается вопросом, как песни связаны с литературой, и рассказывает о книгах, которые изменили его жизнь. Среди них — «Моби Дик», «На Западном фронте без перемен» и «Одиссея» Гомера.

      Нобелевскую премию по литературе культовому рок-исполнителю присудили в октябре. Он стал первым музыкантом, получившим престижную премию, и при этом остался к ней абсолютно равнодушен. Несколько месяцев Дилан не выходил на связь и не приехал на церемонию награждения. Награду он получил лишь спустя полгода перед концертом в Стокгольме.

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