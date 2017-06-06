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  • 06.06, 08:21
    В Перу на празднике быков покалечились 12 человек. Перу, коровы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Перу на празднике быков покалечились 12 человек

    1 комментарий
    В Перу на празднике быков покалечились 12 человек

    В Перу на празднике быков покалечились 12 человек

    В Перу на празднике быков покалечились 12 человек

      В Перу открылся традиционный фестиваль быков — зрелище явно не для слабонервных.

      Одна из главных экстремальных забав — освобождение быков. Животных выпускают из грузовиков. На площади в это время находятся десятки человек, и самые смелые из них пытаются дотронуться до быка.

      Реакция предсказуема — на этот раз пострадали по меньшей мере 12 человек. Но зрителей, приехавших на фестиваль, это не останавливает: бои и бега быков продолжатся всю неделю.

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