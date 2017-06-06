В Перу на празднике быков покалечились 12 человек

В Перу открылся традиционный фестиваль быков — зрелище явно не для слабонервных.

Одна из главных экстремальных забав — освобождение быков. Животных выпускают из грузовиков. На площади в это время находятся десятки человек, и самые смелые из них пытаются дотронуться до быка.



Реакция предсказуема — на этот раз пострадали по меньшей мере 12 человек. Но зрителей, приехавших на фестиваль, это не останавливает: бои и бега быков продолжатся всю неделю.