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  • 06.06, 05:14

    Власти Австралии назвали захват заложницы в Мельбурне терактом

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    Власти Австралии назвали захват заложницы в Мельбурне терактом

    Власти Австралии назвали захват заложницы в Мельбурне терактом

    Власти Австралии назвали захват заложницы в Мельбурне терактом
  • Фото: @ajplus /twitter.com

    • Полиция Мельбурна расследует захват заложницы, в результате которого был убит человек. Захватчик заявил, что действует от имени «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    В понедельник вечером полицейские застрелили преступника, который взял в заложники женщину, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго- востоке Мельбурна, убил случайного свидетеля и затем оказал вооруженное сопротивление. В ходе стычки ранения получили трое полицейских.

    Преступник, 29-летний Якуб Хайре, был судим по делу о нападении на военную базу в Сиднее в 2009 году, но тогда жюри присяжных его оправдало. Также он был осужден за уголовное преступление и вышел по УДО в конце прошлого года.

    По данным СМИ, захватчик во время противостояния с полицейскими позвонил им и сказал: «Это за „Исламское государство“». Вскоре после ликвидации преступника Reuters сообщило, что ИГ взяло на себя ответственность за нападение.

    Впрочем, в полиции скептически отнеслись к этой информации, передает ТАСС.

    Грэм Эштон, комиссар полиции штата Виктория: «Они много чего говорят, в настоящее время у нас нет никаких свидетельств того, что Хайре действовал по указке из-за рубежа».

    Премьер-министр Австралии Малькольм Тёрнбулл назвал произошедшее в Мельбурне терактом.

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