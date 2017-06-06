Более 6 млн американцев посмотрели интервью Путина NBC

Только в США более 6 миллионов человек посмотрели интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC, а конкретно — известной в штатах журналистке Мегин Келли, которая в свое время сумела сильно пошатнуть позиции Дональда Трампа во время предвыборной гонки.
46-летняя журналистка прославилась во время работы на канале Fox и в итоге стала настоящей звездой даже не американской, а мировой прессы. В 2014 году Мегин Келли вошла в список «100 самых влиятельных людей» по версии авторитетного издания Timе. Именно эта яркая блондинка и бывшая тренер по аэробике вывела из себя Дональда Трампа во время его предвыборной гонки.
В Америке Келли называют «бульдогом от журналистики». Многие в США были уверены, что она со всей яростью набросится на российского президента, и не сомневались, что и он не устоит перед ее острыми вопросами. Однако после эксклюзивного интервью Мегин в основном улыбалась и хвалила российского президента.
Либералы уже обвинили Келли в том, что она ездила в Санкт-Петербург на Международный экономический форум в то время, когда против России действуют экономические санкции. Да еще и появилась там в слишком легкомысленном платье, мол, пыталась понравиться русским.
Подробности — в материале «Итогов дня».
В Америке Келли называют «бульдогом от журналистики». Многие в США были уверены, что она со всей яростью набросится на российского президента, и не сомневались, что и он не устоит перед ее острыми вопросами. Однако после эксклюзивного интервью Мегин в основном улыбалась и хвалила российского президента.
Либералы уже обвинили Келли в том, что она ездила в Санкт-Петербург на Международный экономический форум в то время, когда против России действуют экономические санкции. Да еще и появилась там в слишком легкомысленном платье, мол, пыталась понравиться русским.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Комментарии