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  • 06.06, 02:04
    Более 6 млн американцев посмотрели интервью Путина NBC. Путин, СМИ, США, интервью. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 6 млн американцев посмотрели интервью Путина NBC

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    Более 6 млн американцев посмотрели интервью Путина NBC

    Более 6 млн американцев посмотрели интервью Путина NBC

      Только в США более 6 миллионов человек посмотрели интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC, а конкретно — известной в штатах журналистке Мегин Келли, которая в свое время сумела сильно пошатнуть позиции Дональда Трампа во время предвыборной гонки.

      46-летняя журналистка прославилась во время работы на канале Fox и в итоге стала настоящей звездой даже не американской, а мировой прессы. В 2014 году Мегин Келли вошла в список «100 самых влиятельных людей» по версии авторитетного издания Timе. Именно эта яркая блондинка и бывшая тренер по аэробике вывела из себя Дональда Трампа во время его предвыборной гонки.

      В Америке Келли называют «бульдогом от журналистики». Многие в США были уверены, что она со всей яростью набросится на российского президента, и не сомневались, что и он не устоит перед ее острыми вопросами. Однако после эксклюзивного интервью Мегин в основном улыбалась и хвалила российского президента.

      Либералы уже обвинили Келли в том, что она ездила в Санкт-Петербург на Международный экономический форум в то время, когда против России действуют экономические санкции. Да еще и появилась там в слишком легкомысленном платье, мол, пыталась понравиться русским.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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