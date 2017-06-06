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  • 06.06, 02:04
    Эксперт: конфликт вокруг Катара затянет решение сирийского кризиса. Ближний Восток, Катар, Сирия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперт: конфликт вокруг Катара затянет решение сирийского кризиса

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    Эксперт: конфликт вокруг Катара затянет решение сирийского кризиса

    Эксперт: конфликт вокруг Катара затянет решение сирийского кризиса

      Катар в изоляции: восемь арабских стран обвиняют богатейшую Доху в поддержке терроризма и разрывают все дипломатические отношения. Соседи и вчерашние союзники пытаются превратить Катар в страну-изгоя. Какие последствия эта буря в арабском мире может иметь для России?

      Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Дохой, дав катарским дипломатам 48 часов на сборы. Одну из богатейших стран мира обвинили в поддержке запрещенных террористических организаций, таких как ИГ и «Аль-Каида».

      Наступление на эмират началось по всем фронтам. Граждане Катара в ближайшие две недели должны покинуть страны — участники бойкота. Прекращается воздушное и морское сообщение. Катарские вооруженные силы выведены из арабской антиигиловской коалиции.

      Владимир Сотников, Институт востоковедения РАН: «Это может затянуть решение главного кризиса — сирийского, когда силы будут оттянуты на решение вот этого дипломатического конфликта».

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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