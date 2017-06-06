Эксперт: конфликт вокруг Катара затянет решение сирийского кризиса

Катар в изоляции: восемь арабских стран обвиняют богатейшую Доху в поддержке терроризма и разрывают все дипломатические отношения. Соседи и вчерашние союзники пытаются превратить Катар в
страну-изгоя. Какие последствия эта буря в арабском мире может иметь для России?
Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Дохой, дав катарским дипломатам 48 часов на сборы. Одну из богатейших стран мира обвинили в поддержке запрещенных террористических организаций, таких как ИГ и «Аль-Каида».
Наступление на эмират началось по всем фронтам. Граждане Катара в ближайшие две недели должны покинуть страны — участники бойкота. Прекращается воздушное и морское сообщение. Катарские вооруженные силы выведены из арабской антиигиловской коалиции.
Владимир Сотников, Институт востоковедения РАН: «Это может затянуть решение главного кризиса — сирийского, когда силы будут оттянуты на решение вот этого дипломатического конфликта».
Подробности — в материале «Итогов дня».
Наступление на эмират началось по всем фронтам. Граждане Катара в ближайшие две недели должны покинуть страны — участники бойкота. Прекращается воздушное и морское сообщение. Катарские вооруженные силы выведены из арабской антиигиловской коалиции.
Владимир Сотников, Институт востоковедения РАН: «Это может затянуть решение главного кризиса — сирийского, когда силы будут оттянуты на решение вот этого дипломатического конфликта».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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