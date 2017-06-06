Qatar Airways прекращает полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 6 июня приостанавливает все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет.
Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. Клиентам, которых затронула эта ситуация, обещают предоставить альтернативные варианты, в том числе полный возврат денег за неиспользованный билет и бесплатную перерегистрацию на ближайшее направление Qatar Airways.
объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Соседи по региону закрыли для Катара свои морские порты и небо, а также отозвали своих дипломатов и запретили своим гражданам посещение этой страны.
объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Соседи по региону закрыли для Катара свои морские порты и небо, а также отозвали своих дипломатов и запретили своим гражданам посещение этой страны.
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