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  • 06.06, 00:27

    Qatar Airways прекращает полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет

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    Qatar Airways прекращает полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет

    Qatar Airways прекращает полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет

    Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 6 июня приостанавливает все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

    Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. Клиентам, которых затронула эта ситуация, обещают предоставить альтернативные варианты, в том числе полный возврат денег за неиспользованный билет и бесплатную перерегистрацию на ближайшее направление Qatar Airways.

    В понедельник Египет, Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Соседи по региону закрыли для Катара свои морские порты и небо, а также отозвали своих дипломатов и запретили своим гражданам посещение этой страны.

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