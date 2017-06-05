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  • 06.06, 00:27

    Сборная России по футболу разгромила венгров в товарищеском матче

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Сборная России по футболу разгромила венгров в товарищеском матче

    Сборная России по футболу разгромила венгров в товарищеском матче

    Сборная России по футболу разгромила венгров в товарищеском матче
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Российские футболисты выиграли товарищеский матч с венграми со счетом 3:0.

    Голы на свой счет записали Фёдор Смолов (20-я минута) и Дмитрий Полоз (89). Венгерский нападающий Мартон Эппель на 40-й минуте отправил мяч в свои ворота.

    Матч был последним перед оглашением тренерским штабом сборной России окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций — это должно произойти не позднее 7 июня.

    Еще одну игру перед Кубком конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Чили 9 июня в Москве.

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