Сборная России по футболу разгромила венгров в товарищеском матче

Российские футболисты выиграли товарищеский матч с венграми со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали Фёдор Смолов (20-я минута) и Дмитрий Полоз (89). Венгерский нападающий Мартон Эппель на 40-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Матч был последним перед оглашением тренерским штабом сборной России окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций — это должно произойти не позднее 7 июня.
Еще одну игру перед Кубком конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Чили 9 июня в Москве.
Матч был последним перед оглашением тренерским штабом сборной России окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций — это должно произойти не позднее 7 июня.
Еще одну игру перед Кубком конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Чили 9 июня в Москве.
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