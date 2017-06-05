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  • 05.06, 22:47

    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

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    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

    В столице за несколько часов выпало 15 мм осадков — пятая часть месячной нормы, составляющей в июне 75 мм.

    Об этом ТАСС сообщили в столичном Метеобюро. На улицах города дежурили более 350 аварийных бригад Мосводостока.

    Из-за непогоды в столичных аэропортах в понедельник задержались около 20 рейсов, еще 18 отменили.

    По прогнозам синоптиков, в столичном регионе дождливая погода сохранится до утра вторника. В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться.

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