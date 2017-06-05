В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

В столице за несколько часов выпало 15 мм осадков — пятая часть месячной нормы, составляющей в июне 75 мм.
Об этом ТАСС сообщили в столичном Метеобюро. На улицах города дежурили более 350 аварийных бригад Мосводостока.
Из-за непогоды в столичных аэропортах в понедельник задержались около 20 рейсов, еще 18 отменили.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе дождливая погода сохранится до утра вторника. В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться.
Из-за непогоды в столичных аэропортах в понедельник задержались около 20 рейсов, еще 18 отменили.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе дождливая погода сохранится до утра вторника. В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться.
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