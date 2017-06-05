Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 22:47

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

    комментировать

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили напряженную ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Отмечается, что президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу, необходимому для выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».

    О разрыве дипотношений с Катаром к настоящему времени объявили уже восемь стран. ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий обвиняют Доху в поддержке экстремистов. Ранее в Кремле, комментируя возникшую ситуацию, заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе. К диалогу стороны призвали и в МИД РФ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru