Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили напряженную ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.
Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Отмечается, что президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу, необходимому для выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».
обвиняют Доху в поддержке экстремистов. Ранее в Кремле, комментируя возникшую ситуацию, заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе. К диалогу стороны призвали и в МИД РФ.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».
обвиняют Доху в поддержке экстремистов. Ранее в Кремле, комментируя возникшую ситуацию, заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе. К диалогу стороны призвали и в МИД РФ.
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