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  • 05.06, 21:04
    Модельер, историк, балерина: в Петербурге награждают знаменитых горожан. Санкт-Петербург, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Модельер, историк, балерина: в Петербурге награждают знаменитых горожан

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    Модельер, историк, балерина: в Петербурге награждают знаменитых горожан

    Модельер, историк, балерина: в Петербурге награждают знаменитых горожан

      В Театре музкомедии вручают премию «ТОП 50» известного городского журнала «Собака.Ru».

      Люди, посвятившие себя Петербургу, собрались в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице. Сегодня там вручают ежегодную премию 50 самым знаменитым персонам города.

      Конкурс проводится в 12-й раз. Как всегда организаторы обращают особое внимание на тех, чья деятельность помогла изменить Северную столицу к лучшему. Поэтому наряду с артистами, художниками и писателями здесь представлены бизнесмены, дизайнеры и ученые.

      Среди номинированных — модельер Татьяна Парфёнова, историк Лев Лурье, психолог Андрей Курпатов. До церемонии известен лишь один лауреат в особой номинации — «Выбор города». В этот раз им стала прима Мариинского театра Диана Вишнёва.

      Организаторы отмечают: неслучайно площадкой конкурса стал Театр музыкальной комедии. По их словам, именно исторические залы помогает провести церемонию в домашней петербургской обстановке.

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