Модельер, историк, балерина: в Петербурге награждают знаменитых горожан

В Театре музкомедии вручают премию «ТОП 50» известного городского журнала «Собака.Ru».

Люди, посвятившие себя Петербургу, собрались в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице. Сегодня там вручают ежегодную премию 50 самым знаменитым персонам города.



Конкурс проводится в 12-й раз. Как всегда организаторы обращают особое внимание на тех, чья деятельность помогла изменить Северную столицу к лучшему. Поэтому наряду с артистами, художниками и писателями здесь представлены бизнесмены, дизайнеры и ученые.



Среди номинированных — модельер Татьяна Парфёнова, историк Лев Лурье, психолог Андрей Курпатов. До церемонии известен лишь один лауреат в особой номинации — «Выбор города». В этот раз им стала прима Мариинского театра Диана Вишнёва.



Организаторы отмечают: неслучайно площадкой конкурса стал Театр музыкальной комедии. По их словам, именно исторические залы помогает провести церемонию в домашней петербургской обстановке.