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  • 05.06, 22:47
    Эксперты назвали цели организаторов аферы с «бесплатными билетами» в соцсетях. Интернет, компьютерная безопасность, мошенничество, соцсети, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты назвали цели организаторов аферы с «бесплатными билетами» в соцсетях

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    Эксперты назвали цели организаторов аферы с «бесплатными билетами» в соцсетях

    Эксперты назвали цели организаторов аферы с «бесплатными билетами» в соцсетях

      «Осторожно, мошенники!» — с таким предупреждением выступили сегодня сразу несколько авиакомпаний, от имени которых проводится некая поддельная промоакция. Информация о ней сейчас активно распространяется в соцсетях, среди которых — Facebook и «ВКонтакте». Специалисты предупреждают: перейдя по указанным ссылкам, вы неминуемо раскроете свои персональные данные и онлайн-счета.

      Поймать вирус или предоставить мошенникам свои персональные данные (номер мобильного телефона, домашний адрес и данные кредитной карты) оказалось проще простого. Достаточно было поучаствовать в розыгрыше двух бесплатных билетов известной авиакомпании. После прохождения опроса участников просили поделиться результатами на своих страничках в социальных сетях.

      В российском сегменте Интернета жертвой мошенников стал «Аэрофлот» и тысячи любителей полетать бесплатно. В мире промоакцию с бесплатными билетами якобы объявили сразу несколько авиакомпаний — Air France, KLM и Emirates.

      Конечно, никакой акции с раздачей бесплатных билетов ни наш «Аэрофлот», ни другие компании не проводили. Впрочем, их представители опровергли проведение фейковых промоакций в тот момент, когда социальные сети уже были заполнены фальшивыми предложениями.

      Новую атаку уже сравнивают с печально известным вирусом WannaCry, который 12 мая поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. С помощью трояна злоумышленники вымогали средства у пользователей, государственных и коммерческих организаций.

      Специалисты в области IT-безопасности заявляют, что в случае с авиакомпаниями пользователь, поддавшийся на такого рода мошенничество, тоже серьезно рискует.

      Руслан Юсуфов, директор по работе с частными клиентами Group-IB: «Это новая реинкарнация бесплатного сыра, который бывает только в мышеловке. Пользователь переходит на форму, где он указывает свой мобильный телефон, и дальше с него начинают списываться деньги. Если у вас установлен онлайн-банк на телефоне и преступники получат к нему доступ, то открывается путь к вашим кошелькам».

      Если же вы зашли на фейковый аккаунт с рабочего компьютера, то последствия могут быть еще хуже: мошенники способны заразить всю корпоративную сеть, раскрыть секретную информацию, использовать сервер для рассылки спама и даже с помощью компьютеров компании скрыть следы киберпреступлений.

      IT-специалисты настоятельно советуют: прежде чем кликать мышкой, зайдите хотя бы на официальный сайт понравившейся вам авиакомпании и убедитесь, что акция невиданной щедрости действительно проводится.

      Специалистам Group-IB удалось установить, что мошенническую схему с фальшивым розыгрышем билетов организовал 28-летний житель Исламабада, его имя не называется. Однако известно, что в 2013 году он намеревался запустить свою рекламную сеть, но потерпел неудачу.

      В общей сложности Group-IB нашла 95 подставных сайтов, использующих названия 19 известных брендов. Среди них оказались не только крупные авиакомпании, но также и сети супермаркетов Spar, Safeway, Tesco, производитель часов Rolex и изготовитель ручек Sharpie.

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