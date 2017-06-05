Александра Сокурова удостоят европейского «Оскара»

Европейская киноакадемия оценила заслуги петербургского режиссера в мировом кинематографе. Церемония награждения пройдет в Берлине 9 декабря.
Александру Сокурову вручат Европейский «Оскар». Новость пришла сегодня из Берлина. О присуждении престижной премии режиссеру объявили представители Европейской киноакадемии, сообщает ТАСС.
В сообщении отмечено, что Сокуров был удостоен награды в качестве признания его заслуг в мировом кинематографе (Lifetime Achievement Award). По словам академиков Старого Света, он продолжает быть важным вдохновляющим голосом в российском и европейском кино благодаря приверженности к свободе слова, а также гуманистическим ценностям.
В этом году главные кинопремию объединенной Европы будут вручать уже в 30-й раз. Церемония пройдет 9 декабря в Берлине. Александр Сокуров приглашен в качестве почетного гостя.
В сообщении отмечено, что Сокуров был удостоен награды в качестве признания его заслуг в мировом кинематографе (Lifetime Achievement Award). По словам академиков Старого Света, он продолжает быть важным вдохновляющим голосом в российском и европейском кино благодаря приверженности к свободе слова, а также гуманистическим ценностям.
В этом году главные кинопремию объединенной Европы будут вручать уже в 30-й раз. Церемония пройдет 9 декабря в Берлине. Александр Сокуров приглашен в качестве почетного гостя.
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