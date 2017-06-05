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  • 05.06, 21:04
    Александра Сокурова удостоят европейского «Оскара». Санкт-Петербург, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Александра Сокурова удостоят европейского «Оскара»

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    Александра Сокурова удостоят европейского «Оскара»

    Александра Сокурова удостоят европейского «Оскара»

      Европейская киноакадемия оценила заслуги петербургского режиссера в мировом кинематографе. Церемония награждения пройдет в Берлине 9 декабря.

      Александру Сокурову вручат Европейский «Оскар». Новость пришла сегодня из Берлина. О присуждении престижной премии режиссеру объявили представители Европейской киноакадемии, сообщает ТАСС.

      В сообщении отмечено, что Сокуров был удостоен награды в качестве признания его заслуг в мировом кинематографе (Lifetime Achievement Award). По словам академиков Старого Света, он продолжает быть важным вдохновляющим голосом в российском и европейском кино благодаря приверженности к свободе слова, а также гуманистическим ценностям.

      В этом году главные кинопремию объединенной Европы будут вручать уже в 30-й раз. Церемония пройдет 9 декабря в Берлине. Александр Сокуров приглашен в качестве почетного гостя.

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