В Петербурге обвиняемый в конфликте со школьником примирился с его родителями

Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Никиты Кравченко.
23-летнего автомобилиста обвиняли в вооруженном хулиганстве. В результате дорожного конфликта, который произошел 9 апреля на Ланском шоссе, он кинул в 10-летнего школьника самокат.
Сегодня водитель, который провел полтора месяца в изоляторе и позже был отпущен под подписку о невыезде, помирился с родителями юного пешехода. В качестве компенсации ребенок получил от Никиты Кравченко велосипед.
Как отмечает «Фонтанка.ру», Никите Кравченко удаются переговоры. В 2012 году он привлекался за кражу, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
Сегодня водитель, который провел полтора месяца в изоляторе и позже был отпущен под подписку о невыезде, помирился с родителями юного пешехода. В качестве компенсации ребенок получил от Никиты Кравченко велосипед.
Как отмечает «Фонтанка.ру», Никите Кравченко удаются переговоры. В 2012 году он привлекался за кражу, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
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