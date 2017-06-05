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  • 05.06, 21:04
    В Петербурге обвиняемый в конфликте со школьником примирился с его родителями. Санкт-Петербург, дети и подростки, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге обвиняемый в конфликте со школьником примирился с его родителями

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    В Петербурге обвиняемый в конфликте со школьником примирился с его родителями

    В Петербурге обвиняемый в конфликте со школьником примирился с его родителями

      Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Никиты Кравченко.

      23-летнего автомобилиста обвиняли в вооруженном хулиганстве. В результате дорожного конфликта, который произошел 9 апреля на Ланском шоссе, он кинул в 10-летнего школьника самокат.

      Сегодня водитель, который провел полтора месяца в изоляторе и позже был отпущен под подписку о невыезде, помирился с родителями юного пешехода. В качестве компенсации ребенок получил от Никиты Кравченко велосипед.

      Как отмечает «Фонтанка.ру», Никите Кравченко удаются переговоры. В 2012 году он привлекался за кражу, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

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