Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 21:04
    Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет. Москва, отели и гостиницы, пенсионеры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет

    комментировать
    Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет

    Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет

    Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет

      В безвыходной на первый взгляд ситуации оказалась 90-летняя пенсионерка Жанна Иванян. Она приехала в Москву из Баку 29 лет назад и в статусе беженки получила по распоряжению правительства право на бессрочное проживание в одной из столичных гостиниц. Парадоксально, но срок этого предложения на днях, можно сказать, закончился.

      После прихода нового руководства отеля начались суды, в итоге с Жанны Иванян потребовали выплатить 70 тысяч рублей за последние годы проживания. И, в общем-то, закон на стороне гостиницы: несколько лет назад пенсионерке дали российское гражданство, и теперь она официально беженкой не считается. Но легче от этого женщине не стало — родственников нет, пойти некуда. Но самое главное — нет денег, чтобы разом оплатить огромный для нее долг.

      Сотрудники отеля в свою очередь стараются лишний раз не обсуждать неудобный вопрос с самой постоялицей. Как выяснилось, таких жильцов в гостинице несколько. И куда их теперь девать, новые менеджеры пока не решили.

      На днях Жанна Иванян собирается подавать апелляционную жалобу на решение суда. Она надеется, что свой 91-й день рождения по традиции встретит в своем гостиничном номере.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru