Пенсионерку выселяют из московского отеля, где она прожила 29 лет

В безвыходной на первый взгляд ситуации оказалась 90-летняя пенсионерка Жанна Иванян. Она приехала в Москву из Баку 29 лет назад и в статусе беженки получила по распоряжению правительства право на бессрочное проживание в одной из столичных гостиниц. Парадоксально, но срок этого предложения на днях, можно сказать, закончился.

После прихода нового руководства отеля начались суды, в итоге с Жанны Иванян потребовали выплатить 70 тысяч рублей за последние годы проживания. И, в общем-то, закон на стороне гостиницы: несколько лет назад пенсионерке дали российское гражданство, и теперь она официально беженкой не считается. Но легче от этого женщине не стало — родственников нет, пойти некуда. Но самое главное — нет денег, чтобы разом оплатить огромный для нее долг.



Сотрудники отеля в свою очередь стараются лишний раз не обсуждать неудобный вопрос с самой постоялицей. Как выяснилось, таких жильцов в гостинице несколько. И куда их теперь девать, новые менеджеры пока не решили.



На днях Жанна Иванян собирается подавать апелляционную жалобу на решение суда. Она надеется, что свой 91-й день рождения по традиции встретит в своем гостиничном номере.



Подробности — в видеоматериале.