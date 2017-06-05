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  • 05.06, 21:04
    Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

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    Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

    Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

    Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

      Сегодня в Ингушетию, на место своей постоянной дислокации, вернулся из Сирии батальон военной полиции.

      Бойцы в полном объеме выполнили свою задачу и вернулись на родину без потерь. В Сирии они в течение трех месяцев обеспечивали безопасность местного населения в ходе гуманитарных акций, блокировали районы разминирования, охраняли бригады медиков.

      Подразделение было сформировано на добровольной основе из числа спецназовцев. Как отмечает командование, солдаты и офицеры батальона, рискуя жизнью, не раз предотвращали теракты против мирных жителей Сирии и гуманитарных колонн. Сегодня им были вручены награды.

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