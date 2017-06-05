Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

Сегодня в Ингушетию, на место своей постоянной дислокации, вернулся из Сирии батальон военной полиции.
Бойцы в полном объеме выполнили свою задачу и вернулись на родину без потерь. В Сирии они в течение трех месяцев обеспечивали безопасность местного населения в ходе гуманитарных акций, блокировали районы разминирования, охраняли бригады медиков.
Подразделение было сформировано на добровольной основе из числа спецназовцев. Как отмечает командование, солдаты и офицеры батальона, рискуя жизнью, не раз предотвращали теракты против мирных жителей Сирии и гуманитарных колонн. Сегодня им были вручены награды.
Подразделение было сформировано на добровольной основе из числа спецназовцев. Как отмечает командование, солдаты и офицеры батальона, рискуя жизнью, не раз предотвращали теракты против мирных жителей Сирии и гуманитарных колонн. Сегодня им были вручены награды.
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