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  • 05.06, 21:03

    Лавров призвал Катар к диалогу с арабскими странами

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    Лавров призвал Катар к диалогу с арабскими странами

    Лавров призвал Катар к диалогу с арабскими странами

    Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. Стороны обсудили резкое обострение отношений между Катаром и рядом других арабских государств, сообщает МИД РФ.

    Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, российской стороной была выражена серьезная обеспокоенность появлением нового очага напряженности внутри арабского мира.

    Из сообщения МИД РФ: «С. Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма».

    На данный момент о разрыве дипотношений с Катаром объявили восемь стран, обвинивших Доху в поддержке экстремистов. Поводом стали приписываемые эмиру Катара слова о необходимости наладить отношения с Ираном. В Кремле, комментируя возникшую ситуацию, ранее заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств.

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