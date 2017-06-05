Лавров призвал Катар к диалогу с арабскими странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. Стороны обсудили резкое обострение отношений между Катаром и рядом других арабских государств, сообщает МИД РФ.
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, российской стороной была выражена серьезная обеспокоенность появлением нового очага напряженности внутри арабского мира.
Из сообщения МИД РФ: «С. Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма».
обвинивших Доху в поддержке экстремистов. Поводом стали приписываемые эмиру Катара слова о необходимости наладить отношения с Ираном. В Кремле, комментируя возникшую ситуацию, ранее заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств.
Из сообщения МИД РФ: «С. Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма».
обвинивших Доху в поддержке экстремистов. Поводом стали приписываемые эмиру Катара слова о необходимости наладить отношения с Ираном. В Кремле, комментируя возникшую ситуацию, ранее заявили, что Россия не вмешивается в дела других государств.
Комментарии