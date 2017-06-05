Воробьёв доложил Путину о росте азиатских инвестиций в подмосковное сельское хозяйство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о росте иностранных инвестиций в аграрный сектор региона.

Речь, в частности, о молочной отрасли, куда приходят вьетнамские инвесторы. Кроме того, интерес к аграрным проектам в Московской области проявляют китайские бизнесмены — они инвестируют в производство свинины.



Воробьёв также сообщил, что вскоре в Подмосковье заработают два современных перинатальных центра. В ближайшее время они откроются в Коломне и Наро-Фоминске.



А 20 июня начинается строительство завода Mercedes под Солнечногорском. Первые машины, как ожидается, сойдут с конвейера через два года.