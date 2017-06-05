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  • 05.06, 21:04
    Воробьёв доложил Путину о росте азиатских инвестиций в подмосковное сельское хозяйство. губернаторы, инвестиции, Московская область, Путин, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Воробьёв доложил Путину о росте азиатских инвестиций в подмосковное сельское хозяйство

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    Воробьёв доложил Путину о росте азиатских инвестиций в подмосковное сельское хозяйство

    Воробьёв доложил Путину о росте азиатских инвестиций в подмосковное сельское хозяйство

      Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о росте иностранных инвестиций в аграрный сектор региона.

      Речь, в частности, о молочной отрасли, куда приходят вьетнамские инвесторы. Кроме того, интерес к аграрным проектам в Московской области проявляют китайские бизнесмены — они инвестируют в производство свинины.

      Воробьёв также сообщил, что вскоре в Подмосковье заработают два современных перинатальных центра. В ближайшее время они откроются в Коломне и Наро-Фоминске.

      А 20 июня начинается строительство завода Mercedes под Солнечногорском. Первые машины, как ожидается, сойдут с конвейера через два года.

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