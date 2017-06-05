Суд приговорил к 18 годам экс-сотрудника ДПС, из ревности убившего соперника

18 лет колонии строгого режима получил теперь уже бывший сотрудник ДПС из Подмосковья, который в прямом смысле устранил соперника. По версии следствия, Сергей Новиков поджег автомобиль с новым избранником своей бывшей возлюбленной.

Сыщики выяснили, что с погибшим Сергей Новиков был в дружеских отношениях. Поэтому в круг подозреваемых попал не сразу. Но уже на допросе признался: не смог смириться с ролью отвергнутого и решил припугнуть любовника своей бывшей девушки. Вместе с приятелем назначил ему встречу в Калужской области.



Но Новиков не рассчитал силы, после нескольких ударов бизнесмен Алексей Воронцов скончался. Нападавшие похитили телефон убитого, золотую цепочку, подожгли автомобиль с телом и скрылись.



Суд обязал Новикова, которому предстоит отсидеть длительный срок, выплатить также 8 миллионов рублей компенсации родственникам погибшего.

