Стрельбу в офисном здании в Орландо устроил уволенный сотрудник

В результате стрельбы в офисе на окраине города Орландо погибли шесть человек. Нападавший застрелился.
Шериф округа Орандж Джерри Демингс рассказал о трагическом инциденте, который произошел сегодня утром к востоку от центра города в промышленном районе.
По его словам, прибыв на место, полиция обнаружила тела троих мужчин и двух женщин. Еще один пострадавший позже умер в больнице от полученных ранений. Стрелок оказался среди убитых, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о пяти погибших.
Нападавший был вооружен пистолетом и ножом. Как выяснилось, 45-летний мужчина, открывший огонь в офисе фирмы, раньше там работал. Он был недавно уволен из компании.
Джерри Демингс: «Он был уволен где-то в апреле этого года».
По версии полиции, мужчина, расстреляв бывших коллег, покончил с собой. В тот момент в офисе находились еще семеро сотрудников, они не пострадали, их допрашивают детективы, сообщает ТАСС.
Джерри Демингс: «На данный момент у нас нет никаких доказательств, указывающих, что нападавший мог быть связан с какой- либо террористической организацией».
Шериф полагает, что, скорее всего, случившееся — результат рабочего конфликта.
Ближайшие улицы к району, где произошло ЧП, по-прежнему перекрыты. Правоохранители продолжают работу на месте.
По его словам, прибыв на место, полиция обнаружила тела троих мужчин и двух женщин. Еще один пострадавший позже умер в больнице от полученных ранений. Стрелок оказался среди убитых, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о пяти погибших.
Нападавший был вооружен пистолетом и ножом. Как выяснилось, 45-летний мужчина, открывший огонь в офисе фирмы, раньше там работал. Он был недавно уволен из компании.
Джерри Демингс: «Он был уволен где-то в апреле этого года».
По версии полиции, мужчина, расстреляв бывших коллег, покончил с собой. В тот момент в офисе находились еще семеро сотрудников, они не пострадали, их допрашивают детективы, сообщает ТАСС.
Джерри Демингс: «На данный момент у нас нет никаких доказательств, указывающих, что нападавший мог быть связан с какой- либо террористической организацией».
Шериф полагает, что, скорее всего, случившееся — результат рабочего конфликта.
Ближайшие улицы к району, где произошло ЧП, по-прежнему перекрыты. Правоохранители продолжают работу на месте.
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