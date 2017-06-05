В Северной столице вспомнили подвиг моряков-тральщиков

В Центральном парке культуры и отдыха отметили 71-ю годовщину прорыва минной блокады Ленинграда.

Именно в этот день, 5 июня 1946 года, удалось освободить от мин главный корабельный фарватер, чтобы суда могли свободно проходить от Кронштадта до Таллина.



Всего за время войны на Балтике немцы установили более 60 тысяч боевых снарядов. При их разминировании советские войска потеряли более 80 кораблей.



И сегодня в память о погибших курсанты морских училищ спустили на воду траурный венок, а ветераны возложили цветы к памятной стеле «Морякам-тральщикам».



Точные потери личного состава в ходе разминирования не удалось подсчитать до сих пор, и работа по поиску фамилий по-прежнему продолжается. Капсулу с обновленным списком погибших должны установить в Кронштадте. Там появится и новый памятный знак, посвященный морякам-тральщикам.