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  • 05.06, 19:17

    МИД РФ пригрозил вступившей в НАТО Черногории ответными мерами

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    МИД РФ пригрозил вступившей в НАТО Черногории ответными мерами

    МИД РФ пригрозил вступившей в НАТО Черногории ответными мерами

    Черногория официально вступила в НАТО. Формальное завершение процедуры вступления страны в Североатлантический альянс состоялось 5 июня в Вашингтоне.

    В МИД РФ в связи с этим обратили внимание на прозвучавший накануне этого события «поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише» в адрес России из официальной Подгорицы.

    МИД РФ: «Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие».

    В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне.

    В МИД РФ ранее уже предупреждали Подгорицу, что Россия после вступления Черногории в НАТО оставляет за собой право принять меры по защите своих интересов.

    В конце мая министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия вмешалась во внутренние дела страны и попыталась помешать ее вступлению в Североатлантический альянс.

    А в начале июня правительство Черногории запретило въезд в страну ряду российских граждан, в том числе вице-премьеру Дмитрию Рогозину, секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву и главе Чечни Рамзану Кадырову.

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