Синоптики ответили на предложение МЧС о штрафах за неточные прогнозы

Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал предложение главы МЧС ввести штрафы для синоптиков за ошибочные прогнозы.
По мнению Цыганкова, ничего нового в этом предложении нет. По сути, система финансового наказания за неточные прогнозы уже существует. Об этом он заявил RT.
Анатолий Цыганков: «У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза».
Он выразил уверенность, что не стоит наказывать сотрудников дополнительно штрафами, поскольку их уровень заработка и так невысокий.
Анатолий Цыганков: «Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги. Если бы сотрудники получали по 100 тысяч в месяц, то тогда это было оправданно. А им платят в пять раз меньше».
Напомним, предложение создать «механизм экономической ответственности» для синоптиков за неточные прогнозы погоды выдвинул сегодня глава МЧС Владимир Пучков. Отметим, что подобную инициативу в марте озвучил в марте и депутат Госдумы РФ Сергей Иванов.
недавним ураганом, который обрушился на столицу и Московскую область 29 мая. Жертвами непогоды стали 16 человек, десятки пострадали.
Анатолий Цыганков: «У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза».
Он выразил уверенность, что не стоит наказывать сотрудников дополнительно штрафами, поскольку их уровень заработка и так невысокий.
Анатолий Цыганков: «Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги. Если бы сотрудники получали по 100 тысяч в месяц, то тогда это было оправданно. А им платят в пять раз меньше».
Напомним, предложение создать «механизм экономической ответственности» для синоптиков за неточные прогнозы погоды выдвинул сегодня глава МЧС Владимир Пучков. Отметим, что подобную инициативу в марте озвучил в марте и депутат Госдумы РФ Сергей Иванов.
недавним ураганом, который обрушился на столицу и Московскую область 29 мая. Жертвами непогоды стали 16 человек, десятки пострадали.
Комментарии