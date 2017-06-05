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  • 05.06, 19:16

    НТВ — один из лидеров по цитируемости в СМИ и активности в соцсетях по итогам ПМЭФ-2017

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    НТВ — один из лидеров по цитируемости в СМИ и активности в соцсетях по итогам <nobr>ПМЭФ-2017</nobr>

    НТВ — один из лидеров по цитируемости в СМИ и активности в соцсетях по итогам ПМЭФ-2017

    НТВ — один из лидеров по цитируемости в СМИ и активности в соцсетях по итогам <nobr>ПМЭФ-2017</nobr>

    По итогам освещения работы Петербургского международного экономического форума НТВ занял второе место среди российских телеканалов по цитируемости в СМИ (данные «Медиалогии», временной период 1–5 июня 2017 г.).

    Кроме того, согласно статистике, предоставленной официальным агентством форума SNMG (она получена на основании данных сервиса SNWall), телеканал НТВ вошел в пятерку самых активных СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на ПМЭФ-17. Всего за время проведения форума НТВ в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал более 250 сообщений, посвященных работе форума.

    НТВ — один из лидеров по цитируемости в СМИ и активности в соцсетях по итогам ПМЭФ-2017. НТВ, соцсети, телевидение, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    НТВ стал одним из информационных партнеров Петербургского международного экономического форума, который проходил с 1 по 3 июня. Вся самая актуальная информация — прямые трансляции мероприятий, эксклюзивные интервью и другие материалы с форума — оперативно появлялись в эфире НТВ, публиковались на NTV.Ru, в мобильных приложениях НТВ, а также в аккаунтах канала в соцсетях. За время работы ПМЭФ в цифровых сервисах НТВ было осуществлено 35 прямых трансляций, опубликовано 116 новостей, а также 95 видео общей длительностью почти 9 часов. Все новости и видео с форума в Петербурге можно увидеть по ссылке.

    Следующий Петербургский международный экономический Форум пройдет с 24 по 26 мая 2018 года.

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