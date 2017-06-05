По итогам освещения работы Петербургского международного экономического форума НТВ занял второе место среди российских телеканалов по цитируемости в СМИ (данные «Медиалогии», временной период
1–5 июня 2017 г.).
Кроме того, согласно статистике, предоставленной официальным агентством форума SNMG (она получена на основании данных сервиса SNWall), телеканал НТВ вошел в пятерку самых активных СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на ПМЭФ-17. Всего за время проведения форума НТВ в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал более 250 сообщений, посвященных работе форума.
НТВ стал одним из информационных партнеров Петербургского международного экономического форума, который проходил с 1 по 3 июня. Вся самая актуальная информация — прямые трансляции мероприятий, эксклюзивные интервью и другие материалы с форума — оперативно появлялись в эфире НТВ, публиковались на NTV.Ru, в мобильных приложениях НТВ, а также в аккаунтах канала в соцсетях. За время работы ПМЭФ в цифровых сервисах НТВ было осуществлено 35 прямых трансляций, опубликовано 116 новостей, а также 95 видео общей длительностью почти 9 часов. Все новости и видео с форума в Петербурге можно увидеть по ссылке.
Следующий Петербургский международный экономический Форум пройдет с 24 по 26 мая 2018 года.
НТВ стал одним из информационных партнеров Петербургского международного экономического форума, который проходил с 1 по 3 июня. Вся самая актуальная информация — прямые трансляции мероприятий, эксклюзивные интервью и другие материалы с форума — оперативно появлялись в эфире НТВ, публиковались на NTV.Ru, в мобильных приложениях НТВ, а также в аккаунтах канала в соцсетях. За время работы ПМЭФ в цифровых сервисах НТВ было осуществлено 35 прямых трансляций, опубликовано 116 новостей, а также 95 видео общей длительностью почти 9 часов. Все новости и видео с форума в Петербурге можно увидеть по ссылке.
Следующий Петербургский международный экономический Форум пройдет с 24 по 26 мая 2018 года.
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