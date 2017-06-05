Полиция Петербурга изучает видео дрифта лихачей на КАД

Правоохранительным органам стало известно о лихаче, который разогнал свой автомобиль до 303 километров в час.
Петербургская полиция изучает видео, сделанное на кольцевой автодороге. Водитель спортивной иномарки якобы разогнался до 303 километров в час. Запись уже разошлась по социальным сетям и набрала десятки тысяч просмотров.
В настоящее время полицией Петербурга проводится проверка. Только после этого будет принято решение о возбуждении административного дела.
При этом некоторые пользователи оставляют ироничные комментарии и о самом гонщике, и о качестве трассы, жалуясь на колейность. Отметим, что максимально допустимая скорость на КАДе составляет 110 километров в час. За подобный заезд водителю-лихачу может грозить штраф или лишение прав на полгода.
В настоящее время полицией Петербурга проводится проверка. Только после этого будет принято решение о возбуждении административного дела.
При этом некоторые пользователи оставляют ироничные комментарии и о самом гонщике, и о качестве трассы, жалуясь на колейность. Отметим, что максимально допустимая скорость на КАДе составляет 110 километров в час. За подобный заезд водителю-лихачу может грозить штраф или лишение прав на полгода.
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