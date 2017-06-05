При стрельбе в офисном здании в Орландо погибли как минимум 5 человек

Не менее пяти человек стали жертвами стрельбы, которая произошла сегодня в американском городе Орландо, штат Флорида.
Стрелок открыл огонь в офисном здании, расположенном в промышленной зоне на окраине города к востоку от центра. Ближайшие улицы к месту ЧП перекрыла полиция.
Погибли не менее пяти человек. По данным полиции, стрельба не имеет отношения к терроризму. Вероятно, причиной трагедии стал рабочий конфликт. Правоохранители уточнили, что стрелок мертв, передает ТАСС. В офисе шерифа уверяют, что в настоящее время ситуация взята под контроль.
Сообщения о стрельбе поступили немногим ранее 9 утра по местному времени (около 16:00 по Москве).
Погибли не менее пяти человек. По данным полиции, стрельба не имеет отношения к терроризму. Вероятно, причиной трагедии стал рабочий конфликт. Правоохранители уточнили, что стрелок мертв, передает ТАСС. В офисе шерифа уверяют, что в настоящее время ситуация взята под контроль.
Сообщения о стрельбе поступили немногим ранее 9 утра по местному времени (около 16:00 по Москве).
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