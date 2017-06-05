Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 19:16
    Питерские муниципалы не спешат благоустраивать дворы из списка на реновацию. Санкт-Петербург, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Питерские муниципалы не спешат благоустраивать дворы из списка на реновацию

    комментировать

    Питерские муниципалы не спешат благоустраивать дворы из списка на реновацию

    Питерские муниципалы не спешат благоустраивать дворы из списка на реновацию

      Корреспонденту НТВ удалось выяснить, что администрации муниципальных образований не вправе отказывать в ремонте внутридворовых проездов и обновлении детских площадок, если дома попали в программу сноса и реновации.

      Жители петербургских районов, в которых запланирована реновация, жалуются на то, что муниципалы саботируют благоустройство. Газоны, дорожки, игровые площадки — всё это будто перестало быть предметом заботы местных администраций.

      Многочисленные обращения оборачиваются одним результатом: на территории планируется реновация, поэтому тратить на нее деньги нецелесообразно. Законна ли такая практичность, выяснил корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.

      Рассказывая о проблемах своего квартала, этим жителям ни к чему сгущать краски. Всё понятно и так. Одна только постапокалиптического вида игровая площадка чего стоит! В местной администрации на просьбу навести порядок отвечают: территория отдана под реновацию. И хотя программа под вопросом, но она не отменена, а значит тратиться на благоустройство нецелесообразно.

      Георгий Кокорин      , житель дома №64 по Кубинской улице: «Они так здорово придумали. Землю отдали под реновацию и можно вообще ничего не делать. Мы живем в таком бардаке, и всё хуже и хуже становится».

      Во дворе на улице Карпинского тоже в планах реновация. И пока она на подходе местные жители даже на автомобилях крадутся со скоростью пешеходов по как бы проезду. Берегут подвеску, преклоняя полуоси перед каждой внушающей уважение ямой, выбоиной и лужей.

      Сергей Шевченко, житель Калининского района Санкт-Петербурга: «Я вчера ехал по этой дороге, мне было страшно по ней ехать. Страшно за машину, страшно даже за безопасность».

      А ответ МО «Гражданка» на жалобы еще более прямолинейный, чем у их коллег из «Новоизмайловского». Благоустройство не может быть проведено за счет средств муниципального бюджета, так как участок в аренде у компании «СПб Реновация».

      Вообще-то следить за состоянием дворовых проездов, дорожек, газонов, детских площадок в хрущёвских кварталах должны те же самые люди, что и во всем остальном Петербурге — это администрации муниципальных образований. Но вот почему-то большинство из них там, где эта земля в аренде у инвестора, решили: до его прихода сюда хоть трава не расти.

      В компании «СПб Реновация» — это крупнейший участник программы развития застроенных территорий — уже устали принимать столь ловко переадресованные претензии. Муниципалам никто не мешает осведомиться у инвестора: на их земле благоустройство — гиблое дело или еще целое поколение успеет вырасти в хрущёвских кварталах, следить за порядком в которых — их обязанность.

      Владимир Ефремов, директор проектов компании «СПб Реновация»: «Эта проблема, может, носит больше ментальный характер, потому что мы поддерживаем правовую позицию и Контрольно-счетной палаты, и комитета имущественных отношений. Мы вышли на стройку и начинаем отвечать за благоустройство, за содержание, за сети. Пока мы на участок не вышли, благоустройство не относится к нашей компетенции, к нашей ответственности».

      В муниципалитетах, где не живут по принципу «реновация всё спишет», о работе коллег говорят дипломатично: «Не очень хотят». Ведь, действительно, существуют участки, закрепленные за инвестором, где вот-вот начнутся работы по сносу или строительству. Там де-юре нельзя тратиться на благоустройство.

      Но, например, в квартале МО «Дачное» они вокруг четырех зданий из 15, подлежащих обновлению. И во всех остальных о проездах, газонах и детских площадках заботятся, даже если те же игровые конструкции не прослужат до реновации отведенные производителем восемь лет. Детство маленьких местных жителей ведь не отложишь.

      Вадим Сагалаев, глава МО «Дачное»: «Если через три года понадобился участок, ты перенесешь эту площадку в другое место. Но сегодня будет, где поиграть детям, мамы будут довольны, будет, где посидеть бабушкам-дедушкам с внуками на скамеечках. По-другому нельзя!»

      Получается, если благоустройство не устраивает, то надо как-то заставлять местную власть работать. И тут возникает вопрос: почему бездействующие муниципалитеты не вызывают вопросов в Контрольно-счетной палате и правоохранительных органах. Ведь когда расписывают бюджет на благоустройство, работники местных администраций не вспоминают про реновацию. Которая, кстати, во многие заброшенные муниципалами кварталы может и вовсе никогда не прийти.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru