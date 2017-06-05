Питерские муниципалы не спешат благоустраивать дворы из списка на реновацию

Корреспонденту НТВ удалось выяснить, что администрации муниципальных образований не вправе отказывать в ремонте внутридворовых проездов и обновлении детских площадок, если дома попали в программу сноса и реновации.

Жители петербургских районов, в которых запланирована реновация, жалуются на то, что муниципалы саботируют благоустройство. Газоны, дорожки, игровые площадки — всё это будто перестало быть предметом заботы местных администраций.



Многочисленные обращения оборачиваются одним результатом: на территории планируется реновация, поэтому тратить на нее деньги нецелесообразно. Законна ли такая практичность, выяснил корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.



Рассказывая о проблемах своего квартала, этим жителям ни к чему сгущать краски. Всё понятно и так. Одна только постапокалиптического вида игровая площадка чего стоит! В местной администрации на просьбу навести порядок отвечают: территория отдана под реновацию. И хотя программа под вопросом, но она не отменена, а значит тратиться на благоустройство нецелесообразно.



Георгий Кокорин, житель дома №64 по Кубинской улице: «Они так здорово придумали. Землю отдали под реновацию и можно вообще ничего не делать. Мы живем в таком бардаке, и всё хуже и хуже становится».



Во дворе на улице Карпинского тоже в планах реновация. И пока она на подходе местные жители даже на автомобилях крадутся со скоростью пешеходов по как бы проезду. Берегут подвеску, преклоняя полуоси перед каждой внушающей уважение ямой, выбоиной и лужей.



Сергей Шевченко, житель Калининского района Санкт-Петербурга: «Я вчера ехал по этой дороге, мне было страшно по ней ехать. Страшно за машину, страшно даже за безопасность».



А ответ МО «Гражданка» на жалобы еще более прямолинейный, чем у их коллег из «Новоизмайловского». Благоустройство не может быть проведено за счет средств муниципального бюджета, так как участок в аренде у компании «СПб Реновация».



Вообще-то следить за состоянием дворовых проездов, дорожек, газонов, детских площадок в хрущёвских кварталах должны те же самые люди, что и во всем остальном Петербурге — это администрации муниципальных образований. Но вот почему-то большинство из них там, где эта земля в аренде у инвестора, решили: до его прихода сюда хоть трава не расти.



В компании «СПб Реновация» — это крупнейший участник программы развития застроенных территорий — уже устали принимать столь ловко переадресованные претензии. Муниципалам никто не мешает осведомиться у инвестора: на их земле благоустройство — гиблое дело или еще целое поколение успеет вырасти в хрущёвских кварталах, следить за порядком в которых — их обязанность.



Владимир Ефремов, директор проектов компании «СПб Реновация»: «Эта проблема, может, носит больше ментальный характер, потому что мы поддерживаем правовую позицию и Контрольно-счетной палаты, и комитета имущественных отношений. Мы вышли на стройку и начинаем отвечать за благоустройство, за содержание, за сети. Пока мы на участок не вышли, благоустройство не относится к нашей компетенции, к нашей ответственности».



В муниципалитетах, где не живут по принципу «реновация всё спишет», о работе коллег говорят дипломатично: «Не очень хотят». Ведь, действительно, существуют участки, закрепленные за инвестором, где вот-вот начнутся работы по сносу или строительству. Там де-юре нельзя тратиться на благоустройство.



Но, например, в квартале МО «Дачное» они вокруг четырех зданий из 15, подлежащих обновлению. И во всех остальных о проездах, газонах и детских площадках заботятся, даже если те же игровые конструкции не прослужат до реновации отведенные производителем восемь лет. Детство маленьких местных жителей ведь не отложишь.



Вадим Сагалаев, глава МО «Дачное»: «Если через три года понадобился участок, ты перенесешь эту площадку в другое место. Но сегодня будет, где поиграть детям, мамы будут довольны, будет, где посидеть бабушкам-дедушкам с внуками на скамеечках. По-другому нельзя!»



Получается, если благоустройство не устраивает, то надо как-то заставлять местную власть работать. И тут возникает вопрос: почему бездействующие муниципалитеты не вызывают вопросов в Контрольно-счетной палате и правоохранительных органах. Ведь когда расписывают бюджет на благоустройство, работники местных администраций не вспоминают про реновацию. Которая, кстати, во многие заброшенные муниципалами кварталы может и вовсе никогда не прийти.