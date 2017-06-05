Улицу на юго-западе Петербурга затопило ржавым кипятком

В Красносельском районе произошла серьезная коммунальная авария.
Горячая вода разлилась на улице Маршала Захарова. Проезжая часть оказалась практически полностью затоплена кипятком. На фотографиях из соцсетей видно, что машины утопают в мутной воде. Пешеходы, по словам очевидцев, переходить улицу не рискнули.
Как сообщили в компании «Теплосеть», причиной прорыва стала лопнувшая магистраль. Труба с горячей водой не выдержала гидравлических испытаний. Сейчас на месте работают аварийные бригады, они уже приступили к устранению дефекта.
Энергетики также прокомментировали цвет воды. Там предположили, что она могла окраситься из-за грунта. Тем не менее мутный поток впечатлил местных жителей. Он стал поводом для многочисленных шуток и интернет-мемов.
Как сообщили в компании «Теплосеть», причиной прорыва стала лопнувшая магистраль. Труба с горячей водой не выдержала гидравлических испытаний. Сейчас на месте работают аварийные бригады, они уже приступили к устранению дефекта.
Энергетики также прокомментировали цвет воды. Там предположили, что она могла окраситься из-за грунта. Тем не менее мутный поток впечатлил местных жителей. Он стал поводом для многочисленных шуток и интернет-мемов.
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