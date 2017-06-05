Новые дороги, электромобили, фармацевтика: как изменится Северная столица по итогам ПМЭФ-2017

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Санкт-Петербургский международный экономический форум стал самым успешным по количеству достигнутых договоренностей с крупными инвесторами. Это подчеркнул губернатор Георгий Полтавченко. Всего в павильоне Северной столицы было подписано 47 соглашений на общую сумму почти в 250 миллиардов рублей.
Самая крупная инвестиция — 122 миллиарда — касается развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Речь идет о строительстве платной скоростной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, так называемого Восточного скоростного диаметра.
Также инвестор в лице ВТБ намерен вкладываться в развитие городских платных парковок и улучшение транспортной доступности отельных районов Северной столицы. Еще один Евразийский банк пожелал вложить 12 миллиардов в строительство трассы М49 в Приморском районе. Это поможет решить проблемы подключения жилищной застройки к транспортной инфраструктуре города.
До 2025 года на туристических, экскурсионных маршрутах и в так называемых зеленых зонах появятся электромобили производства известной европейской марки Renault.
Фармацевтический кластер ожидает строительство нового исследовательского центра и открытие предприятия, способного выпускать 17 наименований лекарственных средств, до сих пор не производившихся на территории России.
Прошедший форум внес ясность и в судьбу города-спутника Южный. Стратегический инвестиционный проект поможет не только развитию городской инфраструктуры, но и созданию инновационного города науки и техники в Пушкинском районе.
А в Курортном районе планируют возвести инновационный дом-интернат для инвалидов и пожилых людей. Инвестиции в проект составили полмиллиарда рублей. Предполагается, что пансионат на 276 мест будет представлять собой автономные жилые модули. Эти ячейки можно будет строить без ущерба для существующих зеленых насаждений.
Здоровье петербуржцев укрепят инвестиции в размере 13 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство 25 физкультурно-оздоровительных комплексов.
А более трех миллиардов из кошелька инвестора до 2018 года будут израсходованы на строительство Северной клиники — многопрофильного медицинского центра общей площадью 16 с половиной тысяч квадратных метров.
Среди проектов, меняющих облик города, стоит отметить строительство центра индустрии моды и легкой промышленности Artplay SPb на Красногвардейской площади и реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
А любоваться всеми этими новшествами у петербуржцев, возможно, получится с высоты гигантского колеса обозрения, построенного на деньги бизнесменов. Аттракцион обещает стать самым высоким среди европейских аналогов. Где именно разместят 170-метровое чудо пока не определено. Одним из вариантов называют парк 300-летия Петербурга, сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
Также инвестор в лице ВТБ намерен вкладываться в развитие городских платных парковок и улучшение транспортной доступности отельных районов Северной столицы. Еще один Евразийский банк пожелал вложить 12 миллиардов в строительство трассы М49 в Приморском районе. Это поможет решить проблемы подключения жилищной застройки к транспортной инфраструктуре города.
До 2025 года на туристических, экскурсионных маршрутах и в так называемых зеленых зонах появятся электромобили производства известной европейской марки Renault.
Фармацевтический кластер ожидает строительство нового исследовательского центра и открытие предприятия, способного выпускать 17 наименований лекарственных средств, до сих пор не производившихся на территории России.
Прошедший форум внес ясность и в судьбу города-спутника Южный. Стратегический инвестиционный проект поможет не только развитию городской инфраструктуры, но и созданию инновационного города науки и техники в Пушкинском районе.
А в Курортном районе планируют возвести инновационный дом-интернат для инвалидов и пожилых людей. Инвестиции в проект составили полмиллиарда рублей. Предполагается, что пансионат на 276 мест будет представлять собой автономные жилые модули. Эти ячейки можно будет строить без ущерба для существующих зеленых насаждений.
Здоровье петербуржцев укрепят инвестиции в размере 13 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство 25 физкультурно-оздоровительных комплексов.
А более трех миллиардов из кошелька инвестора до 2018 года будут израсходованы на строительство Северной клиники — многопрофильного медицинского центра общей площадью 16 с половиной тысяч квадратных метров.
Среди проектов, меняющих облик города, стоит отметить строительство центра индустрии моды и легкой промышленности Artplay SPb на Красногвардейской площади и реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
А любоваться всеми этими новшествами у петербуржцев, возможно, получится с высоты гигантского колеса обозрения, построенного на деньги бизнесменов. Аттракцион обещает стать самым высоким среди европейских аналогов. Где именно разместят 170-метровое чудо пока не определено. Одним из вариантов называют парк 300-летия Петербурга, сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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