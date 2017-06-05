В питерском суде свидетель дал показания в защиту подозреваемого в разбое муниципала

В Красносельском районном суде выслушали свидетеля по делу о разбойном нападении на предпринимательницу. По версии следствия, в преступлении участвовал бывший глава муниципального образования «Колпино».

Один из ключевых свидетелей по делу об участии в разбойном нападении главы Колпинского муниципалитета Вадима Иванова заявил на суде, что депутат не участвовал в преступлении. Показания Дмитрия Большакова были заслушаны в закрытом режиме.



По версии обвинения, в разбойном налете 2003 года Большаков участвовал в качестве водителя разбойной группы, а само нападение на предпринимательницу Ольгу Макину совершили Антон Василенко и Вадим Иванов.



На предыдущем заседании показания о том, что глава муниципалов не принимал участие в нападении, дал еще один участник процесса. Тем самым, по словам адвокатов, шансы на оправдательный приговор Иванова существенно повышаются.



Следующее заседание назначено на 13 июня. Вадима Иванова обвиняют в разбойном нападении на петербурженку Ольгу Макину и хищении у нее 46 тысяч долларов.