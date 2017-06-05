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  • 05.06, 19:17
    В питерском суде свидетель дал показания в защиту подозреваемого в разбое муниципала. Санкт-Петербург, кражи и ограбления, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В питерском суде свидетель дал показания в защиту подозреваемого в разбое муниципала

    1 комментарий

    В питерском суде свидетель дал показания в защиту подозреваемого в разбое муниципала

    В питерском суде свидетель дал показания в защиту подозреваемого в разбое муниципала

      В Красносельском районном суде выслушали свидетеля по делу о разбойном нападении на предпринимательницу. По версии следствия, в преступлении участвовал бывший глава муниципального образования «Колпино».

      Один из ключевых свидетелей по делу об участии в разбойном нападении главы Колпинского муниципалитета Вадима Иванова заявил на суде, что депутат не участвовал в преступлении. Показания Дмитрия Большакова были заслушаны в закрытом режиме.

      По версии обвинения, в разбойном налете 2003 года Большаков участвовал в качестве водителя разбойной группы, а само нападение на предпринимательницу Ольгу Макину совершили Антон Василенко и Вадим Иванов.

      На предыдущем заседании показания о том, что глава муниципалов не принимал участие в нападении, дал еще один участник процесса. Тем самым, по словам адвокатов, шансы на оправдательный приговор Иванова существенно повышаются.

      Следующее заседание назначено на 13 июня. Вадима Иванова обвиняют в разбойном нападении на петербурженку Ольгу Макину и хищении у нее 46 тысяч долларов.

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