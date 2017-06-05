Москва и Минск договорились делиться информацией о НАТО

Москва и Минск будут обмениваться информацией о взаимодействии с НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим белорусским коллегой.

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Глава российского МИД добавил, что попытки альянса изменить соотношение сил в Европе дестабилизируют ситуацию на континенте.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Выразили серьезную озабоченность усилением военной деятельности Североатлантического альянса на его так называемом восточном фланге, деятельности, которая подрывает стратегический баланс в Евроатлантике и создает угрозы безопасности наших государств. Договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о конкретных направлениях контактов с альянсом, в том числе в рамках Организации договора коллективной безопасности, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь».



Министры также обсудили ситуацию в Сирии. Сергей Лавров назвал провокационными заявления западных СМИ о том, что создание в республике зон деэскалации ведет к разделу страны. Глава российского МИД подчеркнул, что этот шаг наоборот способствует мирному разрешению конфликта.



Еще одной темой переговоров стало формирование единого визового пространства между Москвой и Минском. Этот процесс должен завершиться в ближайшие годы. Сейчас страны согласовывают соответствующий документ. Он позволит иностранцам, получившим визу, например в России, беспрепятственно въезжать по ней на территорию Белоруссии и наоборот.