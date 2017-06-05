В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

Стрельба произошла в восточной части города. В полиции в свою очередь подтвердили информацию о выстрелах.: «Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности».По данным правоохранителей, есть несколько жертв. Подробности случившегося пока не известны. Точное число погибших не приводится. Известно, что ЧП случилось неподалеку от университета Фулл Сейл около 9 утра по местному времени.В районе, где случилась стрельба, перекрыты несколько улиц. В офисе шерифа округа Орандж попросили граждан не звонить, полиция пообещала размещать всю необходимую информация в Twitter.