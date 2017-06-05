Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 17:26
    В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы. США, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы

    комментировать
    В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы

    В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы

    В офисном здании в Орландо произошла стрельба: есть жертвы
    • Фото: @DavidHarrisOS /twitter.com

      • Огонь был открыт сегодня в офисном здании в американском городе Орландо, штат Флорида.

      Стрельба произошла в восточной части города. В полиции в свою очередь подтвердили информацию о выстрелах.

      Полиция: «Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности».



      По данным правоохранителей, есть несколько жертв. Подробности случившегося пока не известны. Точное число погибших не приводится. Известно, что ЧП случилось неподалеку от университета Фулл Сейл около 9 утра по местному времени.

      В районе, где случилась стрельба, перекрыты несколько улиц. В офисе шерифа округа Орандж попросили граждан не звонить, полиция пообещала размещать всю необходимую информация в Twitter.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru