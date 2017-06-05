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  • 05.06, 17:26
    СК после сюжета НТВ заинтересовался зарплатами сотрудников разрушенной школы в Среднеуральске. Свердловская область, Следственный комитет, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СК после сюжета НТВ заинтересовался зарплатами сотрудников разрушенной школы в Среднеуральске

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    СК после сюжета НТВ заинтересовался зарплатами сотрудников разрушенной школы в Среднеуральске

    СК после сюжета НТВ заинтересовался зарплатами сотрудников разрушенной школы в Среднеуральске

    СК после сюжета НТВ заинтересовался зарплатами сотрудников разрушенной школы в Среднеуральске

      Сотрудники Следственного комитета отправятся в среднеуральскую школу в поисках «мертвых душ».

      После того как в эфире НТВ вышел сюжет про учебное заведение, которое вот уже 10 лет находится на реконструкции, а сотрудники тем временем получают зарплаты и премии, этой историей заинтересовались в СК.

      Известно, что в рамках проверки сыщики планируют побеседовать и с чиновниками, которые все это время исправно продлевали контракт с директором образовательного учреждения. Та в свою очередь якобы составляла проекты ремонта и подыскивала рабочих.

      Но, судя по тому, в каком состоянии находится лицей, успехом ее попытки не увенчались. За долгие годы здание обветшало настолько, что местные жители его прозвали школой-призраком. А вот заработная плата руководителя была не призрачной, а что ни на есть реальной. Это выяснили сотрудники СК.

      Стоит добавить, что, если в действиях директора школы найдут нарушения, максимум что ей грозит, — это увольнение. Впрочем, вряд ли ее это сейчас волнует, поскольку через месяц женщина отправится на заслуженную пенсию.

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