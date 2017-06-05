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  • 05.06, 17:26

    Хачанов уступил Маррею путевку в ¼ финала Roland Garros

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    • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier
    Хачанов уступил Маррею путевку в ¼ финала Roland Garros

    Хачанов уступил Маррею путевку в ¼ финала Roland Garros

    Хачанов уступил Маррею путевку в ¼ финала Roland Garros
  • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier

    • Российский теннисист Карен Хачанов проиграл матч за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции первой ракетке мира Энди Маррею.

    В матче четвертого круга Хачанову не удалось взять у британца ни одного сета. Встреча завершилась в трех партиях — 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Маррея.

    Британец вышел в четвертьфинал Roland Garros четвертый год подряд. Россиянин играл в 1/8 финала турнира Большого шлема впервые в карьере.


    Карен Хачанов оставался единственным представителем России в одиночном разряде. Россиянки Светлана Кузнецова, Дарья Гаврилова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина поборются за победу в парном разряде.

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