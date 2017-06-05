Российский теннисист Карен Хачанов проиграл матч за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции первой ракетке мира Энди Маррею.
В матче четвертого круга Хачанову не удалось взять у британца ни одного сета. Встреча завершилась в трех партиях — 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Маррея.
Британец вышел в четвертьфинал Roland Garros четвертый год подряд. Россиянин играл в 1/8 финала турнира Большого шлема впервые в карьере.
Карен Хачанов оставался единственным представителем России в одиночном разряде. Россиянки Светлана Кузнецова, Дарья Гаврилова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина поборются за победу в парном разряде.
Британец вышел в четвертьфинал Roland Garros четвертый год подряд. Россиянин играл в 1/8 финала турнира Большого шлема впервые в карьере.
6⃣5⃣0⃣🎉@andy_murray notches 650th ATP-level match-win, besting Khachanov 6–3 6–4 6–4. He’s through to QFs for 4th consecutive yr.#RG17 pic.twitter.com/jip3RLQmt5— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2017
Карен Хачанов оставался единственным представителем России в одиночном разряде. Россиянки Светлана Кузнецова, Дарья Гаврилова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина поборются за победу в парном разряде.
Комментарии