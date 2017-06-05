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  • 05.06, 17:26
    Песков пояснил слова Путина о том, что Трамп «перебирал». выборы, Песков, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Песков пояснил слова Путина о том, что Трамп «перебирал»

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    Песков пояснил слова Путина о том, что Трамп «перебирал»

    Песков пояснил слова Путина о том, что Трамп «перебирал»

      Энергетика Дональда Трампа помогла ему выиграть выборы в США. Именно это имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда произнес фразу «перебирает мужик», пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      По словам Пескова, речь шла о предвыборной кампании, и это абсолютно четко было понятно из контекста. Пресс-секретарь президента напомнил, что в России СМИ достаточно активно освещали выборы в США, в том числе показывали выступления Трампа и фрагменты его общения с предвыборной аудиторией.

      Дмитрий Песков: «Президент как раз имел в виду, что внутренняя энергетика тогда кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. И как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю».

      Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что Дональд Трамп добился власти сам, а его политические противники никак не хотят признавать свое поражение. При этом Путин признался, что во время избирательной кампании в США сам иногда думал о том, что Трамп «перебирает».

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