Опоздавшая на рейс китаянка избила сотрудницу аэропорта: видео

Жительница Китая была арестована на 10 дней после того, как устроила потасовку в воздушной гавани.
Пассажирка напала на сотрудницу аэропорта в китайском городе Ухань 1 июня. Как выяснилось, 36-летняя аспирантка местного университета опоздала на 14 минут на регистрацию рейса авиакомпании Air France в Париж. Женщина устроила скандал и потребовала, чтобы ее пропустили на борт самолета.
В ответ сотрудница авиакомпании рекомендовала ей поменять билеты или получить за них компенсацию. Но пассажирка, которая приехала в аэропорт вместе с мужем и ребенком, не стала слушать советов. Она заявила, что ей необходимо попасть на важную научную конференцию, поэтому нужно улететь именно тем рейсом, на регистрацию которого она опоздала.
В результате ситуация накалилась. Аспирантка зашла за стойку регистрации рейсов и несколько раз ударила сотрудницу авиакомпании по лицу. Все случившееся было зафиксировано на камеру наблюдения аэропорта, отмечает сайт Вести.Ru.
На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали буйную пассажирку. В итоге женщина была арестована на 10 суток, кроме того, она попала в черный список компании Air France.
В ответ сотрудница авиакомпании рекомендовала ей поменять билеты или получить за них компенсацию. Но пассажирка, которая приехала в аэропорт вместе с мужем и ребенком, не стала слушать советов. Она заявила, что ей необходимо попасть на важную научную конференцию, поэтому нужно улететь именно тем рейсом, на регистрацию которого она опоздала.
В результате ситуация накалилась. Аспирантка зашла за стойку регистрации рейсов и несколько раз ударила сотрудницу авиакомпании по лицу. Все случившееся было зафиксировано на камеру наблюдения аэропорта, отмечает сайт Вести.Ru.
На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали буйную пассажирку. В итоге женщина была арестована на 10 суток, кроме того, она попала в черный список компании Air France.
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