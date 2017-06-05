В Саратове наградят полицейских, закрывших собой понятых от гранаты

Саратовских полицейских, которые во время обысков закрыли собой понятых от разорвавшейся гранаты, представят к награде.

40-летний капитан и 29-летний лейтенант приехали к мужчине, которого подозревали в незаконном хранении оружия. Тот, завидев стражей порядка, сорвал чеку и бросил в них боеприпас.



Ранения не помешали двум полицейским застегнуть наручники на руках злоумышленника. Когда правоохранителей госпитализировали, эксперты-криминалисты обнаружили у Игоря Тимофеева дома ружье и патроны. Их он хранил без разрешения. Сейчас следователи проверяют опасную находку в рамках уголовного дела.



В ведомстве, где работают отважные оперативники, уже заявили, что в ближайшее время сотрудники будут награждены. Желание поблагодарить своих спасителей выразили и понятые, присутствовавшие при обыске.



Подробности — в видеоматериале.

