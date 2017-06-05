Из аварийного уфимского цирка срочно эвакуировали всех животных

Дрессировщики уфимского цирка этим утром были вынуждены отменить все репетиции и срочно погрузить своих подопечных в машины. По решению суда здание признано аварийным и нуждается в капитальном ремонте. Приютом для лошадей, собак, пингвинов и десятка других животных теперь станут площадки Росгосцирка в соседних областях.

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По требованию прокуратуры уфимский цирк закрыли на неопределенный срок. По мнению сотрудников надзорного ведомства, находиться в цирке опасно и зрителям, и работникам, и животным. Право работать в здании циркачи отстаивали через суд. Но там встали на сторону строгих ревизоров, которые дали дрессировщикам ровно сутки на то, чтобы вывезти четвероногих артистов, которые отчаянно сопротивлялись.



Поддержали коллег циркачи из Магнитогорска. Они согласились принять всех животных, ухаживать за ними и даже подкорректировать концертную программу. Например, готовы включить в свое шоу коронный номер башкирских артистов — танец гусей.



Решение о закрытии уфимского цирка в прокуратуре приняли, когда увидели реалии закулисья. Осыпающийся купол, ведра для сбора дождевой воды, заваленные хламом эвакуационные выходы.



Капитальный ремонт здания планировалось начать в следующем году, а добиться финансирования раньше срока администрация ветхой концертной площадки не смогла.



Цирк уехал, а клоуны остались без работы. Все они, скорее всего, будут сокращены до тех пор, пока здание не приведут в порядок. Не исключено, что после реконструкции здесь придется полностью обновить состав цирковых работников.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».