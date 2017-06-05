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  • 05.06, 15:30
    Репортеры НТВ осмотрели остов затонувшего парохода с кладом нацистов. Великая Отечественная война, Вторая мировая война, история, клады, корабли и суда, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Репортеры НТВ осмотрели остов затонувшего парохода с кладом нацистов

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    Репортеры НТВ осмотрели остов затонувшего парохода с кладом нацистов

    Репортеры НТВ осмотрели остов затонувшего парохода с кладом нацистов

    Репортеры НТВ осмотрели остов затонувшего парохода с кладом нацистов

      Лучшие российские дайверы вместе с журналистами НТВ проводят сейчас одну из самых интригующих экспедиций у берегов Крыма. Немецкий пароход Boy Feddersen затонул в годы Второй мировой. И с тех пор о похищенном из музеев Крыма золоте, которое могло оказаться в трюмах, ничего не было известно.

      Загадок стало еще больше. Команда НТВ и дайверы Русской подводно-исследовательской экспедиции осмотрели остов. Под водой каждая минута, как вечность. Обследовать трюмы пока рано. Пароход Boy Feddersen настолько велик, что изучение одного только остова займет не одно погружение. Работать приходится очень осторожно, поскольку на борту могут находиться боеприпасы.

      Луч фонаря с трудом пробивается сквозь мрак. Иллюминаторы оказались открыты: пароход, хоть и был подбит советскими летчиками, явно не собирался тонуть. В помещении, похожем на каюту для пассажиров, сохранилась мебель.

      Теперь Boy Feddersen больше не одинок. Команда НТВ и Русской подводно-исследовательской экспедиции навещает самый большой черноморский пароход каждый день. И хотя содержимое трюмов по-прежнему остается загадкой, за несколько дней узнать удалось уже невероятно много.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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