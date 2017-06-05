Прокуратура проверяет видео драки педагога и ученика в казанской школе

Обсуждаемое в Сети видео драки, которая произошла в школе Казани, заинтересовало и прокуроров. Они начали проверку по факту ролика, в котором учитель дерется с учеником.

Видеоролик, который накануне появился в Сети, теперь внимательно изучают сотрудники прокуратуры. Действиям учителя труда, у которого ситуация в классе явно вышла из-под контроля, еще только предстоит дать правовую оценку. На кадрах видно, как старшеклассник наносит наставнику несколько хлестких ударов линейкой, педагог со всей силы швыряет ученика в сторону, тот падает.



Сотрудники прокуратуры намерены опросить всех очевидцев инцидента, которые и снимали происходящее на телефон. Никто из оппонентов чудом не получил серьезных травм. Притом что под рукой у дерущихся в кабинете лежали плоскогубцы, гаечные ключи, ножницы, гвозди, зубила.



Из реплик дерущихся становится понятно: педагог пытается урезонить буяна. Несколько раз он бросает его на пол и отталкивает. Поняв, что силы не равны, подросток бьет словом. Выкрикивает в адрес педагога вызывающие эпитеты, чем лишь подливает масла в огонь.



Остановить конфликт никто из учеников не решился. На записи видно лишь то, как дети убирают с парт острые предметы. Выяснение отношений продолжалось почти 40 минут, пока педагог из соседнего кабинета не прибежала на крик вместе с подмогой.



Девятиклассника вместе с родителям вызвали к директору. Мальчик признался, во время урока несколько раз обидел соседа по парте. Учитель сделал замечание трижды, а потом предложил побороться с более сильным соперником, то есть с ним. И преподал подростку «наглядный урок самообороны».



Сами участники конфликта в правоохранительные органы с заявлением не обращались. Тем не менее руководство школы решило, что учитель явно переборщил с воспитательными мерами и нарушил этический кодекс. От работы его отстранили как минимум до окончания прокурорской проверки.



Учитель Шеморданского лицея, где все произошло, на время проверки решил уехать из села, жители которого разделились на две непримиримые стороны: одни поддерживают педагога, другие осуждают его.



Старшеклассник в школу также пока не ходит, родители признали, что у сына бывают проблемы с поведением, и теперь подумывают о том, чтобы вообще сменить учебное заведение.