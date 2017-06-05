Экс-глава Библиотеки украинской литературы получила условный срок

Бывший директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина приговорена к четырем годам заключения условно.
Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес Мещанский суд Москвы.
Из текста приговора: «Признать Шарину виновной по ст. 282, ч. 3 и 4 ст. 160 УК. Назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года».
Шарина сегодня была признана виновной в экстремизме и растрате. Ранее она отказалась признавать в вину в инкриминируемых ей преступлениях.
Следователям удалось установить, что Шарина вместе с сообщниками организовывала так называемые культурно-исторические лекции и семинары, в ходе которых раздавала участникам запрещенную литературу.
Кроме этого, она совершила растрату на общую сумму около 3,5 млн рублей. Часть из этих средств была переведена на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры», остальное было потрачено на зарплаты юристам, которых женщина трудоустроила в библиотеку.
Из текста приговора: «Признать Шарину виновной по ст. 282, ч. 3 и 4 ст. 160 УК. Назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года».
Шарина сегодня была признана виновной в экстремизме и растрате. Ранее она отказалась признавать в вину в инкриминируемых ей преступлениях.
Следователям удалось установить, что Шарина вместе с сообщниками организовывала так называемые культурно-исторические лекции и семинары, в ходе которых раздавала участникам запрещенную литературу.
Кроме этого, она совершила растрату на общую сумму около 3,5 млн рублей. Часть из этих средств была переведена на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры», остальное было потрачено на зарплаты юристам, которых женщина трудоустроила в библиотеку.
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