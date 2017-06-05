Экс-глава Библиотеки украинской литературы признана виновной в экстремизме

Бывшая директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной в экстремизме и растрате.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.
Из текста приговора судьи: «Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В документе отмечается, что Шарина «совершила растрату денежных средств в корыстных целях».
По версии следствия, Шарина вместе с сообщниками занималась организацией так называемых культурно-исторических лекций и семинаров, во время которых раздавала участникам запрещенную литературу.
совершила растрату на общую сумму около 3,5 млн рублей. Часть из этих денег была переведена на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры», остальное было потрачено на зарплаты юристам, которых женщина устроила на работу в библиотеку.
Своей вины в инкриминируемых преступлениях Наталья Шарина не признала.
Из текста приговора судьи: «Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В документе отмечается, что Шарина «совершила растрату денежных средств в корыстных целях».
По версии следствия, Шарина вместе с сообщниками занималась организацией так называемых культурно-исторических лекций и семинаров, во время которых раздавала участникам запрещенную литературу.
совершила растрату на общую сумму около 3,5 млн рублей. Часть из этих денег была переведена на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры», остальное было потрачено на зарплаты юристам, которых женщина устроила на работу в библиотеку.
Своей вины в инкриминируемых преступлениях Наталья Шарина не признала.
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