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  • 05.06, 13:26

    Экс-глава Библиотеки украинской литературы признана виновной в экстремизме

    2 комментария

    Экс-глава Библиотеки украинской литературы признана виновной в экстремизме

    <nobr>Экс-глава</nobr> Библиотеки украинской литературы признана виновной в экстремизме

    Бывшая директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной в экстремизме и растрате.

    Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.

    Из текста приговора судьи: «Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

    В документе отмечается, что Шарина «совершила растрату денежных средств в корыстных целях».

    По версии следствия, Шарина вместе с сообщниками занималась организацией так называемых культурно-исторических лекций и семинаров, во время которых раздавала участникам запрещенную литературу.

    Кроме этого, она совершила растрату на общую сумму около 3,5 млн рублей. Часть из этих денег была переведена на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры», остальное было потрачено на зарплаты юристам, которых женщина устроила на работу в библиотеку.

    Своей вины в инкриминируемых преступлениях Наталья Шарина не признала.

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