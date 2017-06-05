ЦБ позволит мелким банкам поднять ставки по кредитам

Центробанк собирается изменить схему, по которой сейчас рассчитывают максимальный уровень ставок по кредитам населению. Все идет к тому, что обслуживание долгов станет дороже.
ЦБ намерен ограничить влияние крупнейших игроков рынка на формирование предельно допустимых ставок по кредитам населению, о чем давно просили небольшие игроки. По информации газеты «Коммерсант», соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже этим летом.
Сейчас при расчете полной стоимости кредита Центробанк учитывает долю рынка каждого банка, и банки при кредитовании не имеют права превышать рассчитываемый ЦБ уровень более чем на треть.
Небольшие игроки упирали на то, что у крупных банков с госучастием есть доступ к дешевому финансированию, поэтому они могут позволить себе понижать ставки, что давит на среднюю величину по всему рынку.
В случае принятия законопроекта доля рынка банка при расчете полной стоимости кредита будет ограничена 20%. По факту это окажет влияние лишь на учет ставок «Сбербанка», доля которого на рынке потребительского кредитования более 30%. Остальные игроки до планки 20% пока не дотягивают. Но даже такое ограничение позволит большинству банков выдавать более дорогие кредиты.
Сейчас при расчете полной стоимости кредита Центробанк учитывает долю рынка каждого банка, и банки при кредитовании не имеют права превышать рассчитываемый ЦБ уровень более чем на треть.
Небольшие игроки упирали на то, что у крупных банков с госучастием есть доступ к дешевому финансированию, поэтому они могут позволить себе понижать ставки, что давит на среднюю величину по всему рынку.
В случае принятия законопроекта доля рынка банка при расчете полной стоимости кредита будет ограничена 20%. По факту это окажет влияние лишь на учет ставок «Сбербанка», доля которого на рынке потребительского кредитования более 30%. Остальные игроки до планки 20% пока не дотягивают. Но даже такое ограничение позволит большинству банков выдавать более дорогие кредиты.
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