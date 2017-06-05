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  • 05.06, 15:28
    ЦБ позволит мелким банкам поднять ставки по кредитам. банки, кредиты, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ЦБ позволит мелким банкам поднять ставки по кредитам

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    ЦБ позволит мелким банкам поднять ставки по кредитам

    ЦБ позволит мелким банкам поднять ставки по кредитам

      Центробанк собирается изменить схему, по которой сейчас рассчитывают максимальный уровень ставок по кредитам населению. Все идет к тому, что обслуживание долгов станет дороже.

      ЦБ намерен ограничить влияние крупнейших игроков рынка на формирование предельно допустимых ставок по кредитам населению, о чем давно просили небольшие игроки. По информации газеты «Коммерсант», соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже этим летом.

      Сейчас при расчете полной стоимости кредита Центробанк учитывает долю рынка каждого банка, и банки при кредитовании не имеют права превышать рассчитываемый ЦБ уровень более чем на треть.

      Небольшие игроки упирали на то, что у крупных банков с госучастием есть доступ к дешевому финансированию, поэтому они могут позволить себе понижать ставки, что давит на среднюю величину по всему рынку.

      В случае принятия законопроекта доля рынка банка при расчете полной стоимости кредита будет ограничена 20%. По факту это окажет влияние лишь на учет ставок «Сбербанка», доля которого на рынке потребительского кредитования более 30%. Остальные игроки до планки 20% пока не дотягивают. Но даже такое ограничение позволит большинству банков выдавать более дорогие кредиты.

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