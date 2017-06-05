Голикова ответила на вопрос о неизбежности повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России обеспечит улучшение сбалансированности Пенсионного фонда, однако речь идет лишь о краткосрочном периоде, подчеркнула глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Отвечая на вопрос о неизбежности повышения пенсионного возраста в интервью газете «Известия», Голикова напомнила, что пенсионный взнос — это отложенная заработная плата, которая должна быть выплачена работнику после выхода на пенсию, поэтому ориентироваться нужно на долгосрочную перспективу.
Татьяна Голикова: «И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера Пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили».
Глава Счетной палаты также напомнила, что 25% выходят на пенсию досрочно, и получится, что выплаты им будут делать за счет тех, кому увеличили пенсионный возраст. Эту тему, по словам Голиковой, замолчать невозможно.
Татьяна Голикова: «Мы все время это обсуждаем в контексте сбалансированности обеспечения Пенсионного фонда России. До тех пор пока эту тему обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет, потому что население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за счет граждан».
Голикова подчеркнула, что в вопросе пенсионной реформы нужно говорить не об увеличении продолжительность жизни, а об увеличении трудоспособного возраста, а по этому показателю нет даже статистики.
Татьяна Голикова: «И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера Пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили».
Глава Счетной палаты также напомнила, что 25% выходят на пенсию досрочно, и получится, что выплаты им будут делать за счет тех, кому увеличили пенсионный возраст. Эту тему, по словам Голиковой, замолчать невозможно.
Татьяна Голикова: «Мы все время это обсуждаем в контексте сбалансированности обеспечения Пенсионного фонда России. До тех пор пока эту тему обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет, потому что население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за счет граждан».
Голикова подчеркнула, что в вопросе пенсионной реформы нужно говорить не об увеличении продолжительность жизни, а об увеличении трудоспособного возраста, а по этому показателю нет даже статистики.
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