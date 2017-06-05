Власти Великобритании намерены изменить тактику борьбы с терроризмом

Британская полиция проводит обыски на востоке Лондона в связи с недавним терактом. Нескольких подозреваемых допрашивают.
Накануне полиция задержала 11 человек. В ночь на 4 июня террористы на машине сбили пешеходов в районе Лондонского моста, а потом напали на прохожих с ножами. По последним данным, погибли семь человек, около 50 ранены. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ — ред.).
Премьер Тереза Мэй объявила о необходимости менять тактику — последние события показали, что предотвратить теракты, в которых не используется оружие, спецслужбы пока не в силах. Тем временем во многих странах мира прошли памятные акции. В Париже погасили огни Эйфелевой башни. В Берлине, наоборот, в цвета британского флага подсветили Бранденбургские ворота.
Утечек информации от американских спецслужб в этот раз нет. Поэтому подробности расследования английской полицией даются крайне дозированно.
Марк Роули, заместитель шефа Скотленд-Ярда: «Мы быстро продвигаемся в опознании трех террористов. Сейчас мы также можем подтвердить, что на месте преступления не было никаких других подозреваемых. Мы проводим большую работу, выясняем, какие у них могли быть связи и помогал ли им кто-то подготовить преступление».
Троих террористов ликвидировали восемь вооруженных полицейских. В джихадистов было выпущено полсотни пуль. Примерно по 15 на каждого. Пытаться взять их живыми было бы неоправданным риском.
Издалека казалось, что на экстремистов надеты пояса смертников. Если бы они могли их взорвать, число жертв возросло в разы. Но мешки на животах оказались пустышками для устрашения толпы. Террористы были неквалифицированными. Их оружие — четыре колеса и три ножа.
Ирен Смит, очевидец: «Мы бежали от террористов, рядом со мной бежала женщина, она рыдала, и я на ходу ее обняла. Я спросила, все ли с ней в порядке. Она ответила, что на ее глазах только что зарезали человека».
О джихадистах известно, что они жили в Лондоне. Их происхождение тактично описывается как «неевропейское». На востоке Лондона в районе Баркинг проведены обыски и аресты среди таких же «неевропейцев». Но все это происходят постфактум. Нужно научиться опережать террористов хотя бы на один шаг, нужно менять тактику, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Дональд Трамп призвал англичан перестать быть «нелепо политкорректными». В Интернете американскому президенту посоветовали запретить въезд мусульман в США.
Тем временем премьер Великобритании во время экстренного и третьего за три месяца заседания комитета COBRA заявила, что Британия была до сих пор слишком толерантна к экстремистам. Но при этом готова к новым терактам. После Манчестера ждали нового нападения. На улицы страны вывели 3800 солдат. Но уже через два дня уровень готовности был опущен с критического до просто высокого. А 3800 солдат, поделенные на три смены и на территорию всей страны, оказались небольшой подмогой для полиции.
В момент атаки на Лондонском мосту находился только один констебль. У него, как принято, не было огнестрельного оружия. Только дубинка и свисток, с которыми он бросился на головорезов, и получил четыре удара ножом в живот. А приезда вооруженной полиции, которую вызвали по телефону очевидцы, пришлось ждать восемь минут. Для кого-то это оказалось слишком долго.
Премьер Тереза Мэй объявила о необходимости менять тактику — последние события показали, что предотвратить теракты, в которых не используется оружие, спецслужбы пока не в силах. Тем временем во многих странах мира прошли памятные акции. В Париже погасили огни Эйфелевой башни. В Берлине, наоборот, в цвета британского флага подсветили Бранденбургские ворота.
Утечек информации от американских спецслужб в этот раз нет. Поэтому подробности расследования английской полицией даются крайне дозированно.
Марк Роули, заместитель шефа Скотленд-Ярда: «Мы быстро продвигаемся в опознании трех террористов. Сейчас мы также можем подтвердить, что на месте преступления не было никаких других подозреваемых. Мы проводим большую работу, выясняем, какие у них могли быть связи и помогал ли им кто-то подготовить преступление».
Троих террористов ликвидировали восемь вооруженных полицейских. В джихадистов было выпущено полсотни пуль. Примерно по 15 на каждого. Пытаться взять их живыми было бы неоправданным риском.
Издалека казалось, что на экстремистов надеты пояса смертников. Если бы они могли их взорвать, число жертв возросло в разы. Но мешки на животах оказались пустышками для устрашения толпы. Террористы были неквалифицированными. Их оружие — четыре колеса и три ножа.
Ирен Смит, очевидец: «Мы бежали от террористов, рядом со мной бежала женщина, она рыдала, и я на ходу ее обняла. Я спросила, все ли с ней в порядке. Она ответила, что на ее глазах только что зарезали человека».
О джихадистах известно, что они жили в Лондоне. Их происхождение тактично описывается как «неевропейское». На востоке Лондона в районе Баркинг проведены обыски и аресты среди таких же «неевропейцев». Но все это происходят постфактум. Нужно научиться опережать террористов хотя бы на один шаг, нужно менять тактику, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Дональд Трамп призвал англичан перестать быть «нелепо политкорректными». В Интернете американскому президенту посоветовали запретить въезд мусульман в США.
Тем временем премьер Великобритании во время экстренного и третьего за три месяца заседания комитета COBRA заявила, что Британия была до сих пор слишком толерантна к экстремистам. Но при этом готова к новым терактам. После Манчестера ждали нового нападения. На улицы страны вывели 3800 солдат. Но уже через два дня уровень готовности был опущен с критического до просто высокого. А 3800 солдат, поделенные на три смены и на территорию всей страны, оказались небольшой подмогой для полиции.
В момент атаки на Лондонском мосту находился только один констебль. У него, как принято, не было огнестрельного оружия. Только дубинка и свисток, с которыми он бросился на головорезов, и получил четыре удара ножом в живот. А приезда вооруженной полиции, которую вызвали по телефону очевидцы, пришлось ждать восемь минут. Для кого-то это оказалось слишком долго.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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