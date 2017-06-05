Под Москвой стартовал первый ЧМ по практической стрельбе из карабина

Проверить, у кого точнее глаз, тверже рука и крепче нервы, в Подмосковье съехались почти 900 стрелков со всего мира. В парке «Патриот» стартовал первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.

Соревнованиям предшествовала насыщенная церемония открытия. Президентский полк показал выучку при разводе пеших и конных караулов, свое мастерство высоко в небе продемонстрировала знаменитая пилотажная группа «Стрижи».



Одно из приветствий участникам состязаний пришло и вовсе из космоса — от командира экипажа МКС Фёдора Юрчихина.



Кто завоюет титул первого чемпиона мира в стрельбе из карабина, станет известно через неделю. Турнир завершится 11 июня.