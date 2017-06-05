Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 08:53
    Под Москвой стартовал первый ЧМ по практической стрельбе из карабина. Московская область, спорт, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Под Москвой стартовал первый ЧМ по практической стрельбе из карабина

    комментировать

    Под Москвой стартовал первый ЧМ по практической стрельбе из карабина

    Под Москвой стартовал первый ЧМ по практической стрельбе из карабина

      Проверить, у кого точнее глаз, тверже рука и крепче нервы, в Подмосковье съехались почти 900 стрелков со всего мира. В парке «Патриот» стартовал первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.

      Соревнованиям предшествовала насыщенная церемония открытия. Президентский полк показал выучку при разводе пеших и конных караулов, свое мастерство высоко в небе продемонстрировала знаменитая пилотажная группа «Стрижи».

      Одно из приветствий участникам состязаний пришло и вовсе из космоса — от командира экипажа МКС Фёдора Юрчихина.

      Кто завоюет титул первого чемпиона мира в стрельбе из карабина, станет известно через неделю. Турнир завершится 11 июня.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru