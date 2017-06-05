Журналистку NBC заклевали в США за интервью с Путиным

Самые болезненные темы в отношениях России и США Владимир Путин прокомментировал в интервью американскому телеканалу NBC.
Ведущая Мегин Келли побеседовала с президентом России во время экономического форума в Петербурге, где она была модератором. Один из вопросов вновь касался якобы вмешательства Москвы в президентские выборы в США и хакерских атак.
Владимир Путин, президент РФ: «Я ни разу не видел никаких прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы США. Сегодняшние технологии таковы, что можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса и наоборот, можно так подставить человека, что именно он является источником той или иной атаки. А во-вторых, я убежден, что никакое вмешательство извне в маленькой стране или такой большой, как Соединенные штаты Америки, не может повлиять на результаты выборов».
По словам Путина, истерию создали демократы, проигравшие выборы, самой же России все равно, кто будет президентом США, потому что от перемен в Белом доме американская политика в мире все равно практически не меняется. Кстати, саму Мегин Келли в Америке заклевали даже за то, что она улыбалась во время интервью с президентом России, а телеканал NBC засыпали возмущенными вопросами: мол, зачем предоставляете слово врагу?
Владимир Путин, президент РФ: «Я ни разу не видел никаких прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы США. Сегодняшние технологии таковы, что можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса и наоборот, можно так подставить человека, что именно он является источником той или иной атаки. А во-вторых, я убежден, что никакое вмешательство извне в маленькой стране или такой большой, как Соединенные штаты Америки, не может повлиять на результаты выборов».
По словам Путина, истерию создали демократы, проигравшие выборы, самой же России все равно, кто будет президентом США, потому что от перемен в Белом доме американская политика в мире все равно практически не меняется. Кстати, саму Мегин Келли в Америке заклевали даже за то, что она улыбалась во время интервью с президентом России, а телеканал NBC засыпали возмущенными вопросами: мол, зачем предоставляете слово врагу?
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